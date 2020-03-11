Экономика

Live24Live24Аномально выросли продажи смартфонов в России

Эксперты называют этот показатель аномальным, пишет газета «Ведомости». По данным, которыми располагает издание, продажи смартфонов увеличились на 23% в денежном эквиваленте, что принесло 50,4 миллиона рублей. Такого прироста не наблюдалось уже несколько лет.
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с чего всё началось

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.
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В России зафиксирован аномальный спрос на смартфоны

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В России продажи смартфонов аномально выросли

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News.ru01:52

В России аномально выросли продажи смартфонов

Lenta.ruвчера в 18:26

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

Ведомостивчера в 17:41
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