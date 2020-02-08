Общество

Газета.RuГазета.RuАномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель. По словам Лауриси, такая погода продержится в течение еще нескольких дней. На другой станции, Марамбио, также был зафиксирован температурный рекорд в 14,1 °C.
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