Коронавирус
Газета.RuАномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19
В ходе исследования ученые обнаружили сотни тромбов в легких пациентов с коронавирусом. В соответствии с выводами исследования, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
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Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе
Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
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Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
Интерфакс 22:41
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Общество
В Подмосковье готовятся к системе обязательного ношения масок
Воробьев призвал жителей области отнестись к происходящему серьезно и начать готовиться к тому, что покидать дом можно только в маске.
Оka.fm 05:00
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Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия 15:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина
Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
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Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
Политика
Помпео: США продлят оружейное эмбарго Ирану любыми средствами
США намерены любыми способами добиваться продления эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает в октябре 2020 года, передает РИА "Новости" слова Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
Газета.Ru 29 апреля в 10:49
Космос
Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС
Россия в 2021-2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше чем в 2020 году.
RT на русском 20:45
Культура
Путин присудил гранты в области культуры и искусства
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов главы государства для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства по результатам конкурса, проведенного в 2019 году.
Российская газета вчера в 11:35
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Общество
273 россиянина вылетели из Дели на родину
273 россиянина специальным рейсом "Аэрофлота" вылетели из Дели на родину.
Вести.Ru 22:25
Общество
В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая
Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции.
ТАСС 17:34
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
Армия и оружие
Военные США застрелили мирного жителя в Сирии
Известия 18:56
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости вчера в 05:47
Происшествия
В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек
В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 11:59
Футбол
Смертин про гол Шевченко Филимонову: «Я винил себя прежде всего. Карпин мне напихал после фола»
Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил о голе Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в матче против сборной Украины (1:1) в отборе Евро-2000.
Sports.ru 17:42
Космос
Изобретена ракетно-двигательная система, которая раньше считалась невозможной
Исследователи разработали вращающийся детонационный ракетный двигатель, который может снизить массу и повысить эффективность верхних ступеней космических кораблей.
BitCryptoNews 09:25
Наука
Биологи обнаружили животных, которые любят дышать углекислым газом
Rusargument вчера в 13:27
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
Шоу-бизнес
Бабкина записала видеообращение после тяжелой болезни
Певица Надежда Бабкина записала видеоролик для своих поклонников, поблагодарив их за поддержку во время борьбы с болезнью.
ФАН 20:57