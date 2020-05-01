В ходе исследования ученые обнаружили сотни тромбов в легких пациентов с коронавирусом. В соответствии с выводами исследования, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

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