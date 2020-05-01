Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

В ходе исследования ученые обнаружили сотни тромбов в легких пациентов с коронавирусом. В соответствии с выводами исследования, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
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Найдена патология, которая приводит к смерти при коронавирусе

MedikForum.ru18:49

У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию

Комсомольская правда09:31

Причина многих смертей от коронавируса - нарушение свертываемости крови

Хайтек+12:01

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

РИА Новости10:07

Ирландские ученые выявили ведущую к смерти патологию у пациентов с COVID

РБК12:25

У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную аномалию

Московский Комсомолец08:59

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Российская газета08:16
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Политика

Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе

Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
Интерфакс 22:41
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
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Общество

В Подмосковье готовятся к системе обязательного ношения масок

Воробьев призвал жителей области отнестись к происходящему серьезно и начать готовиться к тому, что покидать дом можно только в маске.
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Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название

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Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина

Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
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Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
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Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
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Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
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Политика

Помпео: США продлят оружейное эмбарго Ирану любыми средствами

США намерены любыми способами добиваться продления эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает в октябре 2020 года, передает РИА "Новости" слова Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
Газета.Ru 29 апреля в 10:49
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Космос

Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС

Россия в 2021-2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше чем в 2020 году.
RT на русском 20:45
Культура

Путин присудил гранты в области культуры и искусства

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов главы государства для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства по результатам конкурса, проведенного в 2019 году.
Российская газета вчера в 11:35
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Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
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Общество

273 россиянина вылетели из Дели на родину

273 россиянина специальным рейсом "Аэрофлота" вылетели из Дели на родину.
Вести.Ru 22:25
Общество

В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции.
ТАСС 17:34
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Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
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Общество

Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
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Армия и оружие

Военные США застрелили мирного жителя в Сирии

Известия 18:56
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Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
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Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости вчера в 05:47
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Происшествия

В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец 11:59
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Футбол

Смертин про гол Шевченко Филимонову: «Я винил себя прежде всего. Карпин мне напихал после фола»

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил о голе Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в матче против сборной Украины (1:1) в отборе Евро-2000.
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Изобретена ракетно-двигательная система, которая раньше считалась невозможной

Исследователи разработали вращающийся детонационный ракетный двигатель, который может снизить массу и повысить эффективность верхних ступеней космических кораблей.
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Наука

Биологи обнаружили животных, которые любят дышать углекислым газом

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В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

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Мишустин все время находится на связи, заявила Попова

Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
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Бабкина записала видеообращение после тяжелой болезни

Певица Надежда Бабкина записала видеоролик для своих поклонников, поблагодарив их за поддержку во время борьбы с болезнью.
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