Общество

Газета.RuГазета.RuАномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
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Аномальное тепло для ноября в Москве может побить рекорд 1922 года

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