Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

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