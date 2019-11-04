Общество

Газета.RuГазета.RuАномальное тепло для ноября в Москве может побить рекорд 1922 года

Превышение климатической нормы – на 10 градусов, и рекорд 1922 года может быть побит. Это связано с субтропическими воздушными массами, идущими с Балкан. Температура воздуха в столичном регионе в ближайшие дни будет бить столетние рекорды.
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Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в Москве 5 октября

Вечерняя Москва00:04

Синоптики пообещали москвичам температурные рекорды в ноябре

РБК02:51

Полуторавековой рекорд тепла будет побит в столице

ТК Звезда01:56

Абсолютный температурный рекорд тепла ожидается в Москве 5 ноября

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Аномальное тепло для ноября в Москве может побить рекорд 1922 года

Газета.Ru05:13

Температурный рекорд в Москве может быть побит 5 ноября

Molnet.ruвчера в 05:04

5 ноября в Москве может быть побит температурный рекорд, установленный 97 лет назад

РИАМОвчера в 04:39
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Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Общество

В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей

В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
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Происшествия

Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами

Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Lenta.ru 04:24
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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Общество

Как Новокузнецк отмечает День народного единства

Новокузнечане вместе со всей Россией сегодня отмечают День народного единства.
Новокузнецк.ру 03:36
Общество

ВШЭ завтра проведет заседание ученого совета, на котором будут обсуждаться высказывания профессора Гасана Гусейнова

В Высшей школе экономики завтра пройдет заседание ученого совета, на котором будут обсуждаться высказывания профессора Гасана Гусейнова.
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Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru вчера в 21:13
Музыка

Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае

Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые — "Abuse" и "Goodbye".
Экспресс газета вчера в 01:23
Космос

Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).
RT на русском 04:46
Гаджеты

Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G

Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
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Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Автоспорт

Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Политика

Отрекаясь от прошлого, Лукашенко лишает себя политического будущего

Белоруссия, по версии Лукашенко, теперь сама выбирает, кому ей служить и кому поклоняться.
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Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Армия и оружие

Киев считает провокацией сообщение ДНР о готовности к разведению сил

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали провокацией сообщение о готовности ополченцев приступить к разведению сил в районе Петровского, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:38
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове

За несколько часов до начала её выступления огромная очередь из ростовских поклонников певицы выстроилась перед ночным клубом, расположенным на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru 02:56
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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Фигурное катание

Алина Загитова: хочу совершить прыжок с парашютом

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Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
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Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США

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В Назрани похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ Ингушетии и его брата

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Футбол

Черчесов назвал минусы игроков-универсалов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у каждого профессионального игрока должна быть позиция, на которой он будет выглядеть лучше, чем на других.
Спорт-Экспресс вчера в 11:30
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В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Политика

Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
RT на русском вчера в 11:10
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