Общество

REGNUMREGNUMАномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
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Вильфанд сообщил о погодных аномалиях в Европейской России и Сибири

Метеоролог уточнил, что тепло уходит с Дальнего Востока (Забайкалье, Иркутская область) и там наблюдаются отрицательные аномалии три-четыре градуса. Погоду над Россией будут определять три мощных барических образования.
РИА Новостивчера в 22:13

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«Весна запаздывает». Жителей России предупредили об аномальном холоде до выходных

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Вильфанд рассказал о температурных аномалиях в России

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Аномальные холода ожидаются в европейской части России

REGNUMвчера в 23:00

Россиянам объяснили причину аномальных холодов

Lenta.ruвчера в 23:54

Вильфанд: в Сибири уже лето, а в европейскую часть РФ опаздывает весна

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Аномально холодная погода ожидается в европейской части России

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Вильфанд сообщил о погодных аномалиях в Европейской России и Сибири

РИА Новостивчера в 22:13
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Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру

StarHit.ru вчера в 14:02
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
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Общество

Роспотребнадзор не подтвердил введение режима карантина в Абдулино

Сотрудники Роспотребнадзора Оренбуржья не подтверждают информацию о введении режима карантина в Абудлино.
АиФ Оренбург вчера в 06:23
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Экономика

Власти Москвы оценили объем отсрочки по налогам для предприятий

Объем беспроцентной отсрочки по налогам для предприятий в Москве составит 9,65 миллиарда рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 01:10
Армия и оружие

Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера

ФАН 18 апреля в 22:46
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Здоровье

Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни

Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
ФАН 01:04
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Общество

Кабмин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Изначально перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, состоял из девяти сфер: авто- и авиаперевозки, организации досуга, спорта, гостиничный бизнес, общественное питание и другие.
Российская газета 18 апреля в 08:30
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
РБК вчера в 17:00
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Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
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Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
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Футбол

Ахал ФТ – Шагадам: игра от обороны

Один из самых успешных преследователей в последние годы является клуб Ахал, который в последние 3 сезона был серебряным призером.
Legalbet вчера в 08:27
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125

«Зарегистрировано 125 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — сообщил региональный оперативный штаб 20 апреля.
Тайга.инфо вчера в 22:02
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
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Политика

Самолёт с медицинскими масками прилетел из Узбекистана в Москву

Самолёт доставил в Москву медицинские маски и марлю для шитья.
News.ru 18 апреля в 11:37
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Технологии

В России создали робота-дезинфектора для обработки помещений

Невские Новости вчера в 23:07
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Общество

Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман

Накануне.Ru 18 апреля в 07:06
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Происшествия

В Иркутске умер третий пациент с коронавирусом

Третий пациент с диагнозом COVID-19 умер в Иркутске, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
РИА Новости 00:33
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Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском вчера в 03:43
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Наука

Гены выживших видов не дали достоверной информации о вымираниях прошлого

Надежно определять скорость появления новых видов и вымирания старых только по данным молекулярной филогенетики современных организмов невозможно, сообщается в Nature.
N+1 17 апреля в 12:22
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Футбол

«Реал» хочет продать Хамеса и Бэйла летом

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма», Хамес — из «Монако», Одриосола — из «Реала Сосьедад» (сейчас он выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию»).
Чемпионат вчера в 18:56
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости вчера в 20:15
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Происшествия

В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Ханты-Мансийском автономном округе, у 70-летней женщины была тяжелая пневмония, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 01:12
Здоровье

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Хакасии

Абакан, 20 апреля 2020, 07:30 — REGNUM Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 00:30
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru вчера в 13:45
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Происшествия

В ДТП на алтайской трассе погибли три человека

REGNUM вчера в 23:47
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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