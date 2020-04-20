Общество
REGNUMАномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
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с чего всё началось
Метеоролог уточнил, что тепло уходит с Дальнего Востока (Забайкалье, Иркутская область) и там наблюдаются отрицательные аномалии три-четыре градуса. Погоду над Россией будут определять три мощных барических образования.РИА Новостивчера в 22:13
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Шоу-бизнес
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
StarHit.ru вчера в 14:02
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
Общество
Роспотребнадзор не подтвердил введение режима карантина в Абдулино
Сотрудники Роспотребнадзора Оренбуржья не подтверждают информацию о введении режима карантина в Абудлино.
АиФ Оренбург вчера в 06:23
Экономика
Власти Москвы оценили объем отсрочки по налогам для предприятий
Объем беспроцентной отсрочки по налогам для предприятий в Москве составит 9,65 миллиарда рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 01:10
Армия и оружие
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
ФАН 18 апреля в 22:46
Здоровье
Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни
Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
ФАН 01:04
Общество
Кабмин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Изначально перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, состоял из девяти сфер: авто- и авиаперевозки, организации досуга, спорта, гостиничный бизнес, общественное питание и другие.
Российская газета 18 апреля в 08:30
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
РБК вчера в 17:00
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
Футбол
Ахал ФТ – Шагадам: игра от обороны
Один из самых успешных преследователей в последние годы является клуб Ахал, который в последние 3 сезона был серебряным призером.
Legalbet вчера в 08:27
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125
«Зарегистрировано 125 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — сообщил региональный оперативный штаб 20 апреля.
Тайга.инфо вчера в 22:02
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель
Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
Политика
Самолёт с медицинскими масками прилетел из Узбекистана в Москву
Самолёт доставил в Москву медицинские маски и марлю для шитья.
News.ru 18 апреля в 11:37
Технологии
В России создали робота-дезинфектора для обработки помещений
Невские Новости вчера в 23:07
Общество
Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман
Накануне.Ru 18 апреля в 07:06
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Происшествия
В Иркутске умер третий пациент с коронавирусом
Третий пациент с диагнозом COVID-19 умер в Иркутске, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
РИА Новости 00:33
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском вчера в 03:43
Наука
Гены выживших видов не дали достоверной информации о вымираниях прошлого
Надежно определять скорость появления новых видов и вымирания старых только по данным молекулярной филогенетики современных организмов невозможно, сообщается в Nature.
N+1 17 апреля в 12:22
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
«Реал» хочет продать Хамеса и Бэйла летом
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма», Хамес — из «Монако», Одриосола — из «Реала Сосьедад» (сейчас он выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию»).
Чемпионат вчера в 18:56
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Ханты-Мансийском автономном округе, у 70-летней женщины была тяжелая пневмония, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 01:12
Здоровье
Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Хакасии
Абакан, 20 апреля 2020, 07:30 — REGNUM Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 00:30
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru вчера в 13:45
Происшествия
В ДТП на алтайской трассе погибли три человека
REGNUM вчера в 23:47