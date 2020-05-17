Общество

РИА НовостиРИА НовостиВоробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, для частичного запуска экономики ситуация должна соответствовать трем показателям.
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Подмосковье может быть готово к снятию части ограничений по режиму самоизоляции к 18 мая

РИАМО02:16

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

РИА Новости03:13

Воробьев заявил о готовности Подмосковья к частичному снятию ограничений

РБК03:03

Московская область может быть готова к частичному снятию ограничений по самоизоляции

Подмосковье Сегодня02:50

Подмосковье готовится к частичному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса

Вести.Ru03:45

Воробьев рассказал, когда Подмосковье будет готово к частичному выходу из ограничений

ТАСС01:57

Московская область к понедельнику будет готова частично отменить ограничения

Коммерсантъ01:49
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 15 мая в 12:13
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Происшествия

19-летнего футболиста убили в драке

Футболиста «Харлоу Таун» Франсуа Каблана убили в драке в Лондоне.
Lenta.ru 04:19
Общество

В Москве выявили 3855 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3855, в Подмосковье - 907, в Санкт-Петербурге - 451, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:40
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Общество

Китайский эксперт не исключил второй волны коронавируса в КНР

"Китай по-прежнему стоит перед риском второй волны эпидемии", - приводят китайские СМИ слова академика из интервью иностранным журналистам.
Интерфакс 04:25
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Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172

В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
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Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
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Культура

Умерла режиссер сериалов «Утреннее шоу» и «Новенькая» Линн Шелтон

Американский режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон скончалась в США на 55-м году жизни.
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Шоу-бизнес

Джиган впервые вышел на сцену после лечения от наркозависимости

Российский певец Джиган впервые выступил после лечения в реабилитационной клинике от наркозависимости.
Pravda.Ru 04:30
Общество

Названы возможные сроки возобновления международных полетов

Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что летом международные перелеты будут возобновлены.
Pravda.Ru вчера в 07:40
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Общество

В Самарской области коронавирусом заболели еще 65 человек

За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Другой город (Самара) 04:13
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
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Космос

«Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля

Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:01
Общество

Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
НТВ вчера в 07:31
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Экономика

Сечин: после пандемии «Роснефть» может стать мировым лидером

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что 2020 год «может стать переломным» для мировой нефтегазовой отрасли из-за беспрецедентного снижения спроса в результате пандемии коронавируса COVID-19, что привело к значительному падению цен.
Коммерсантъ 15 мая в 05:05
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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM вчера в 02:10
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Происшествия

Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 04:05
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Общество

В Татарстане выявили 84 новых случая коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтверждены 84 новых случая заражения COVID-19.
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Автоспорт

Вольф: «Мерседес» рассматривает вариант с Феттелем

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что в команде подумают о возможности подписания контракта с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.
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Станет ли «Великая» «фавориткой» телесезона

16 мая одновременно со всем миром на платформе more.tv состоится премьера сериала о русской императрице Екатерине II от авторов выигравшего «Оскара» фильма «Фаворитка».
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек

Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
REGNUM 15 мая в 03:50
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Здоровье

В Пермском крае выявили более 1000 зараженных коронавирусом

Общее число зараженных коронавирусом в Пермском крае преодолело отметку в 1000 человек.
Рифей-Пермь 04:00
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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