Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Процедура будет проводиться через карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту. В ведомстве отметили, что вводить систему будут поэтапно.

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