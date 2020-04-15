Общество
РИА НовостиАнонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Процедура будет проводиться через карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту. В ведомстве отметили, что вводить систему будут поэтапно.
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Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Политика
Президент объявил благодарность губернатору Подмосковья
Президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Газета.Ru 16:26
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Политика
РБК: в Кремле решили перенести парад Победы
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Петербурге
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 08:21
Авто
Компания BMW запатентовала кроссовер BMW X8M
В Сети появилась информация о том, что компания BMW обратилась в немецкое патентное ведомство с заявкой на регистрацию нового товарного наименования Х8 М. Отметим, что новости о создании автопроизводителем кроссовера BMW X8 стали выходить еще с 2017 года.
32CARS.ru вчера в 13:02
Общество
Германия частично снимает коронавирусные ограничения
Германия постепенно снимет ограничения в общественной жизни.
BFM.ru 16:30
Происшествия
Экс-начальник тыла камчатской полиции пойдёт под суд за взятки
Бывший начальник тыла УМВД России по Камчатскому краю Зорян Гаврилюк предстанет перед судом.
ИА Камчатка 18:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева принимает поздравления от близких и друзей
Знаменитые друзья и близкие с самого утра оставляют поздравления в инстаграме, устраивают сюрпризы и исполняют хиты певицы.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Политика
Трамп сообщил о прохождении США пика заражения коронавирусом
В США пройден пик заражения новым коронавирусом. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
РЕН ТВ 17:54
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия 17:10
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали на новостях о дивидендах
Акции "Газпрома" усилили рост на торгах Московской биржи во вторник днем на новостях о дивидендах; к 16:00 котировки ценных бумаг газовой компании достигли отметки 191,2 рубля за штуку, что на 1,66% выше уровня закрытия понедельника, в то время как несколькими минутами ранее акции торговались вблизи 188,5 рубля за штуку (рост составлял всего 0,2-0,3%).
Интерфакс вчера в 09:20
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Авто
Марка Renault сократит рынки присутствия
Автоновости дня 00:52
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23
Наука
Представлен фермент, который расщепляет пластик
Goroday.ru 08:50
Армия и оружие
В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты
"Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут", - заявил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.
РИА Новости 17:39
Авто
350-сильный двигатель и задний привод получит новая Mazda 6
Платформа предполагает наличие заднего привода и продольное расположение силовой установки.
ГЛАС.RU вчера в 02:56
Театры
Театральный фестиваль «Родниковое слово» перенесли на следующий год
Артисты, студенты и волонтеры уже представили рассказы Антона Чехова (а в этом году отмечается юбилей писателя).
News29.ru 03:18
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 19,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 10 апреля, увеличились на 19,2 баррелей — до 503,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:51
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ
Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда.
Наша версия 06:04
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия вчера в 09:22
Общество
В ВОЗ спрогнозировали рост числа заболевших коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что Россия находится в фазе роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекции.
Страна Советов on-line 11:28
Общество
От коронавируса излечился главврач больницы в Коммунарке
Главный врач 40-й столичной больницы Денис Проценко полностью вылечился от коронавируса и может покинуть режим самоизоляции.
Live24 01:41
Политика
Макрон призвал Путина поддержать прекращение огня
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что президент России Владимир Путин поддержит его инициативу о прекращении огня во всем мире во время пандемии коронавируса.
Рамблер 04:03
Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
Происшествия
На Кубани ФСБ задержала сатанистов
Краснодар, 15 апреля 2020, 13:54 — REGNUM Последователей международной организации сатанистов задержали сотрудники ФСБ в Краснодаре, в отношении них возбуждено уголовное дело — задержанные обвиняются в призывах к экстремизму.
REGNUM 06:54
Политика
Рябков назвал решение Трампа относительно ВОЗ «ударом под дых»
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" назвал шаг Белого дома "ударом под дых" и "недостойным приемом".
Российская газета 15:30