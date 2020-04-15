Общество
РИА НовостиАнонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Процедура будет проводиться через карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту. В ведомстве отметили, что вводить систему будут поэтапно.
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Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Футбол
Головин рассказал о самоизоляции в Калтане
Российский хавбек «Монако» Александр Головин сообщил, что после возвращения в родной Калтан отсидел дома двухнедельный карантин.
ProstoProSport 14:00
Политика
США прекращают финансирование ВОЗ
В ходе пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что прекращает финансовую поддержку ВОЗ, поскольку медики не использовали свои возможности оперативнее отреагировать на вспышку коронавируса в Китае и не допустить распространения инфекции за пределы КНР.
Плюс один +1 04:20
Гаджеты
Apple выпустила новый iPhone SE
Американская компания Apple выпустила новую версию бюджетного смартфона iPhone SE. Модель представлена на сайте компании.
RT на русском 11:32
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Наука
Физиология птерозавров поможет создать новые летные технологии
Популярная механика 11:36
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости вчера в 08:46
Футбол
Широков: Слуцкого перед Евро-2016 накрыла эйфория
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.
Газета.Ru 18:48
Политика
Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала недавнюю публикацию газеты New York Times, в которой утверждается, что Россия якобы организовала систему «дезинформации», якобы способствующую распространению опасных заболеваний, в том числе коронавируса и Эболы.
Взгляд.ру 19:38
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru 20:30
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Общество
Спрогнозированы сроки начала продажи туров за рубеж
Ранее генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца.
Lenta.ru 17:20
Энергетика
МЭА ждет балансировки рынка уже во втором полугодии
МЭА ждет балансировки рынка уже во втором полугодии В апреле мировой спрос на нефть упал почти на треть, тогда как добыча, уже не ограниченная договоренностями, продолжает увеличиваться.
Коммерсантъ 14:54
Киберспорт
Crystal Dynamics опубликовала геймплейный трейлер Marvel’s Avengers
Студия Crystal Dynamics показала геймплейный трейлер супергеройского экшена Marvel's Avengers.
CyberSport.ru 11:30
Общество
Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера
В донесении от 3 мая 1945 года маршала Георгия Жукова советскому вождю Иосифу Сталину говорится о контрразведке под названием «Смерш».
НИА-Кузбасс 20:23
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Президент России Владимир Путин заявил о ежедневно меняющейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в ходе очередного совещания о мерах по борьбе с коронавирусом.
Арбуз 13 апреля в 09:06
Происшествия
Сахалинец умер с предварительным диагнозом воспаление легких, проводится проверка по коронавирусу
По предварительным данным, причиной смерти могли стать тромбоэмболия или воспаление легких, отмечает пресс-служба.
Интерфакс - Россия 20:05
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ 11:37
Экономика
Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM 16:32
Единоборства
Уайлдер не признаёт чемпионство Фьюри
Sport.ru 15:59
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия 17:10
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
Певицу Надежду Бабкину перевезли из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, сообщил "МК".
РИА Новости 15:33
Киберспорт
Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76
Именно сегодня Fallout 76 вышла в Steam.
RuNews24.ru вчера в 09:43
Гаджеты
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Обновление повышает безопасность при использовании продуктов Microsoft Office, общую безопасность операционной системы при выполнении базовых операций, а также улучшает возможности хранения и управления файлами.
3DNews вчера в 14:38
Здоровье
В России выросло число бессимптомных случаев заболевания коронавирусом
В Роспотребнадзоре отмечают, что в последнее время случаев бессимптомного заболевания коронавирусом становится все больше.
Newsler.ru 05:25
Общество
На Сахалине выявлены еще шесть заболевших коронавирусом
Напомним, что в островном регионе шесть человек уже перенесли коронавирусную инфекцию, и их выписали из медицинских учреждений.
Московский Комсомолец Сахалин 06:38
Здоровье
Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые
По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
Происшествия
На Кубани ФСБ задержала сатанистов
Краснодар, 15 апреля 2020, 13:54 — REGNUM Последователей международной организации сатанистов задержали сотрудники ФСБ в Краснодаре, в отношении них возбуждено уголовное дело — задержанные обвиняются в призывах к экстремизму.
REGNUM 06:54