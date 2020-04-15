Общество
РИА НовостиАнонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Процедура будет проводиться через карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту. В ведомстве отметили, что вводить систему будут поэтапно.
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Проверять наличие цифровых пропусков у пассажиров в транспорте Москвы будут с помощью «Троек» и соцкарт
Агентство Москвавчера в 12:52
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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Китайцы испытали свою первую трансзвуковую аэродинамическую трубу длительной работы
Китайская корпорация AVIC провела испытания перспективной трансзвуковой аэродинамической трубы FL-62 в режиме полной мощности.
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В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:51
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Собак признали возможным переносчиком коронавируса
Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде.
РИА Новости вчера в 18:08
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В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией
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Оперативники Армавира задержали 30-летнего жителя города, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков.
Сайт города Армавира вчера в 06:54
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Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег
РИА Новости 14 апреля в 06:00
Кино
Лишь 1% фанатов киновселенной Marvel пройдёт этот тест
Фильм Про вчера в 12:32
Культура
Продюсер об именах в сериале «Зулейха открывает глаза»: Все совпадения случайны
Татар-информ вчера в 10:38
Экономика
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Известия вчера в 17:10
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:20
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что во время чемпионата Европы по футболу — 2016 у него был конфликт с партнёром по команде Романом Широковым.
RT на русском вчера в 14:46
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Экономика
Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии
Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Армия и оружие
В России начали разработку легкого фронтового истребителя
В настоящее время в России проходит испытание Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
РИА Новости вчера в 20:03
Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Общество
В России остался всего один регион без коронавируса
В России случаи коронавируса выявили в 84-х из 85 регионов.
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Общество
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
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