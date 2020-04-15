Общество

РИА НовостиРИА НовостиАнонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Процедура будет проводиться через карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту. В ведомстве отметили, что вводить систему будут поэтапно.
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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