Игры
Inc-news.ruАнонсирована RPG Avowed от студии Obsidian Entertainment
Создатели Fallout: New Vegas и The Outer World анонсировали новую RPG для Xbox и PC - Avowed.В рамках Xbox Games Showcase анонсирован выход новой ролевой игры от первого лица в фэнтезийном мире Эора.
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Общество
В пяти городах возникла угроза закрытия торговых центров
По словам эксперта, наиболее сложная ситуация складывается в пяти-семи регионах страны.
Моллы.Ru вчера в 09:29
Футбол
ЦСКА обыграл «Тамбов» и занял четвертое место в чемпионате России
Газета.Ru 22 июля в 13:51
Гаджеты
Раскрыты цены новых процессоров AMD с мощной встроенной графикой
AMD раскрыла цены её новых процессоров с мощной встроенной графикой серии Ryzen PRO 4000G.
Ferra вчера в 10:09
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Наука
Ученые доказали, что Земля состоит из кубов
Росбалт вчера в 13:48
Здоровье
Определена необходимость вакцинации для переболевших коронавирусом россиян
Прививка от коронавируса может не понадобиться россиянам, которые уже перенесли COVID-19, в том числе в бессимптомной форме.
Lenta.ru 00:41
Здоровье
В Хакасии к 24 июля скончались еще две жертвы коронавируса
Общее число летальных случаев к утру 24 июля в Хакасии увеличилось до 31.
Новая Хакасия.Online вчера в 22:39
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
Политика
Дегтярёв считает, что протесты в Хабаровске «подогреваются» извне
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что протесты в Хабаровске «подогреваются» иностранными гражданами.
News.ru вчера в 08:22
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22 июля в 22:30
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM 22 июля в 04:00
Армия и оружие
Генсек ООН призывает полностью соблюдать договоренности по Донбассу
Генсек ООН призывает стороны конфликта на Украине полностью соблюдать договоренности, достигнутые контактной группой в среду, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
РИА Новости вчера в 21:19
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки).
РБК 00:40
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Футбол
«Фрозиноне» — «Беневенто»: ставка на «канареек»
Предлагаем прогноз на матч чемпионата второй лиги Италии, в котором 24 июля «Фрозиноне» принимает чемпиона Серии Б – «Беневенто».
Все про Спорт ру вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над своим разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Известия вчера в 16:40
Путешествия
Кешбэк за путешествие по России вернется туристу через 5 дней. ЭКСКЛЮЗИВ
Туристы получат кешбэк за туры по России.
МИР 24 00:15
Армия и оружие
Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD
Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета вчера в 04:24
Футбол
Суркис жестко ответил фанатам «Динамо», раскритиковавшим его за назначение Луческу
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на критику фанатов за назначение на пост главного тренера команды Мирчи Луческу.
Metaratings вчера в 16:08
Киберспорт
Xbox Game Studios анонсировала Fable
В рамках презентации Xbox Games Showcase анонсирована Fable.
Inc-news.ru вчера в 15:04
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news вчера в 14:53
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 млн рублей
Новые автомобили 22 июля в 14:20
Происшествия
Под Омском нашли тела женщины и ее дочери, которых убил глава семьи
Следователи, полиция и волонтёры нашли в лесу Омской области останки тел женщины и девочки-подростка, убитых мужем в Калачинске более года назад, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.
РИА Новости 00:18
Здоровье
Ученые предупредили об опасных последствиях второй волны коронавируса
Ученые предупредили об опасных последствиях второй волны коронавируса.
ФАН 22 июля в 13:50
Культура
Особое мнение: Виктор Шендерович
Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
Эхо Москвы вчера в 14:17