Политика
РБКАнонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся
Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится. Об этом сообщает телеканал Hromadske со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде
Француженка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Политика
Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан
Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Политика
Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий
Президент напомнил о скором истечении срока действия договора СНВ-3.
Общество
Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию
Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
Политика
МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал об отношении к возвращению Крыма в состав России.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Политика
Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу
Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Армия и оружие
Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток
Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США поспешили заявить о конце России, как космической державы.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Армия и оружие
Российские вертолеты сопровождают военную колонну в Сирии
Военно-транспортные российские вертолеты Ми-24 сопровождают военную колонну из 20 единиц техники, которая движется на северо-восток провинции Хасака в Сирии.
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Наука
Частое окрашивание волос может привести к раку
Общество
Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.
Шоу-бизнес
Актриса Эмма Стоун выходит замуж
Летом 2019 года в одном из интервью обладательница "Оскара" Стоун упоминала, что хочет выйти замуж и завести детей.
Футбол
Семину вручили Орден Александра Невского
Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Политика
Скабеева дозвонилась до Зеленского
Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети
Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
Политика
Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.