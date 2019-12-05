Политика

РБКРБКАнонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится. Об этом сообщает телеканал Hromadske со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

РБК10:33

"Украина точно замёрзнет!": В Незалежной объявили о срыве переговоров с Россией по газу

Царьград09:26

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

РИА Новости08:05

В Минэнерго Украины заявили, что трехсторонние консультации по газу в четверг не состоятся

ТАСС08:58

Переговоры России, ЕС и Украины по газу 5 декабря не состоятся

Rambler News Service08:39

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Известия09:12

Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались

Lenta.ru07:27
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Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

Француженка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
РИА Новости 11:52
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Политика

Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.
REGNUM 11:03
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Политика

Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий

Президент напомнил о скором истечении срока действия договора СНВ-3.
РБК 11:28
Общество

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
REGNUM 06:13
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал об отношении к возвращению Крыма в состав России.
Известия 11:08
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва вчера в 20:51
Политика

Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу

Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
RT на русском 07:58
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Армия и оружие

Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
Российская газета вчера в 21:20
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости 10:05
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США поспешили заявить о конце России, как космической державы.
Пятый канал вчера в 13:21
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Армия и оружие

Российские вертолеты сопровождают военную колонну в Сирии

Военно-транспортные российские вертолеты Ми-24 сопровождают военную колонну из 20 единиц техники, которая движется на северо-восток провинции Хасака в Сирии.
Экономика сегодня 04:25
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

Рамблер вчера в 08:29
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Наука

Частое окрашивание волос может привести к раку

Слово и Дело вчера в 11:40
Общество

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.
Мойка78 02 декабря в 17:14
Шоу-бизнес

Актриса Эмма Стоун выходит замуж

Летом 2019 года в одном из интервью обладательница "Оскара" Стоун упоминала, что хочет выйти замуж и завести детей.
Газета.Ru 07:28
Футбол

Семину вручили Орден Александра Невского

Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Спорт-Экспресс 10:33
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Политика

Скабеева дозвонилась до Зеленского

Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Взгляд.ру вчера в 11:26
Общество

Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети

Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
РИА Новости 02:20
Политика

Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо

News.ru вчера в 08:33
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия 11:58
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
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