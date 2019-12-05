Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится. Об этом сообщает телеканал Hromadske со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.

Общество Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.

Политика МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал об отношении к возвращению Крыма в состав России.

Политика Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

Общество Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.

Шоу-бизнес Актриса Эмма Стоун выходит замуж Летом 2019 года в одном из интервью обладательница "Оскара" Стоун упоминала, что хочет выйти замуж и завести детей.

Футбол Семину вручили Орден Александра Невского Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Общество Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.

Политика Скабеева дозвонилась до Зеленского Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.