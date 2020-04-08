Коронавирус
Lenta.ruАнонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
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Общество
Петербургский парламент утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
За нарушение с использованием транспортного средства или повторное нарушение режима самоизоляции штраф составит уже 5 тыс. руб.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Общество
Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Происшествия
Дело замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова передали в суд
Ижевск, 8 апреля 2020, 15:09 — REGNUM Дело заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова поступило в Завьяловский районный суд Удмуртии.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Политика
Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней в России
Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Общество
Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Авто
Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности
В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Политика
Путин поручил оценить ограничения на движение транспорта в регионах
Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с губернаторами поручил им оценить обоснованность введения ограничений на движение транспорта из-за ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Экономика
Forbes назвал самых «обедневших» российских миллиардеров
Самые богатые россияне за год потеряли $35 млрд. Рейтинг понесших самые серьезные потери миллиардеров составил журнал Forbes.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
ВТО озвучила сроки восстановления мировой торговли
Мировая торговля сможет восстановиться до докризисного уровня уже в 2021 году, если пандемию коронавируса смогут взять под контроль в ближайшее время.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Общество
Состояние Бориса Джонсона улучшилось
Британский премьер Борис Джонсон, попавший в больницу из-за коронавируса, чувствует себя лучше. Об этом сообщил канцлер Риши Сунак.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Футбол
Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США
В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
Здоровье
Почему визит псковского губернатора в больницу обернулся скандалом. Видео
В больницу, где лечатся больные коронавирусом, губернатор и сопровождавшие его люди пришли, казалось бы, как и положено, в костюмах индивидуальной защиты.
Политика
В Италии создали петицию против российских медиков
На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Экономика
Экспорт золота из России вырос в семь раз
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз.