Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruАнонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Читать в источнике
Комментировать527

Подробнее о событии

Владимир Путин намерен выступить с новым обращением

Ёлдаш08:23

Президент Путин в третий раз обратится к брянцам из-за коронавируса

БрянскToday08:12

Кремль анонсировал новое телеобращение Путина

РБК07:30

Кремль разъяснил формат выступления Путина

Газета.Ru08:25

Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами

РИА Новости08:16

Путин проведет масштабное совещание с главами регионов по борьбе с коронавирусом

ТАСС06:07

Первый канал предупредил о новом телеобращении президента России

REGNUM07:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Общество

Петербургский парламент утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

За нарушение с использованием транспортного средства или повторное нарушение режима самоизоляции штраф составит уже 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 12:48
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия вчера в 04:32
Общество

Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Daily Storm вчера в 13:07
Происшествия

Дело замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова передали в суд

Ижевск, 8 апреля 2020, 15:09 — REGNUM Дело заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова поступило в Завьяловский районный суд Удмуртии.
REGNUM 08:09
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК 09:28
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости 10:08
Политика

Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней в России

Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.
REGNUM 07:14
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости вчера в 16:29
Технологии

Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera 04:05
Общество

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Газета.Ru 12:41
Общество

Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса

Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
РБК 11:56
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Авто

Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности

В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Car.ru 05:25
Политика

Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Газета.Ru 13:00
Политика

Путин поручил оценить ограничения на движение транспорта в регионах

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с губернаторами поручил им оценить обоснованность введения ограничений на движение транспорта из-за ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19.
РБК 13:08
Политика

Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Вести.Ru 12:19
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Экономика

Forbes назвал самых «обедневших» российских миллиардеров

Самые богатые россияне за год потеряли $35 млрд. Рейтинг понесших самые серьезные потери миллиардеров составил журнал Forbes.
Вестник Кавказа 10:15
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

ВТО озвучила сроки восстановления мировой торговли

Мировая торговля сможет восстановиться до докризисного уровня уже в 2021 году, если пандемию коронавируса смогут взять под контроль в ближайшее время.
Вечерняя Москва 10:02
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Общество

Состояние Бориса Джонсона улучшилось

Британский премьер Борис Джонсон, попавший в больницу из-за коронавируса, чувствует себя лучше. Об этом сообщил канцлер Риши Сунак.
НТВ 12:41
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Футбол

Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США

В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
Live24 вчера в 08:25
Здоровье

Почему визит псковского губернатора в больницу обернулся скандалом. Видео

В больницу, где лечатся больные коронавирусом, губернатор и сопровождавшие его люди пришли, казалось бы, как и положено, в костюмах индивидуальной защиты.
SakhaNews 09:14
Политика

В Италии создали петицию против российских медиков

На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Национальная служба новостей 10:02
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РБК 09:38
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Экономика

Экспорт золота из России вырос в семь раз

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз.
REGNUM вчера в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное