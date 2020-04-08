Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.

Общество Петербургский парламент утвердил штрафы за нарушение самоизоляции За нарушение с использованием транспортного средства или повторное нарушение режима самоизоляции штраф составит уже 5 тыс. руб.

Общество Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.

Экономика ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.

Политика Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней в России Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.

Технологии Sony представила новый геймпад для PlayStation 5 Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Политика Путин поручил оценить ограничения на движение транспорта в регионах Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с губернаторами поручил им оценить обоснованность введения ограничений на движение транспорта из-за ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19.

Экономика Forbes назвал самых «обедневших» российских миллиардеров Самые богатые россияне за год потеряли $35 млрд. Рейтинг понесших самые серьезные потери миллиардеров составил журнал Forbes.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество ВТО озвучила сроки восстановления мировой торговли Мировая торговля сможет восстановиться до докризисного уровня уже в 2021 году, если пандемию коронавируса смогут взять под контроль в ближайшее время.

Общество Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.

Общество Состояние Бориса Джонсона улучшилось Британский премьер Борис Джонсон, попавший в больницу из-за коронавируса, чувствует себя лучше. Об этом сообщил канцлер Риши Сунак.

Футбол Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.

Политика В Италии создали петицию против российских медиков На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.