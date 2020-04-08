Коронавирус
Краснодарские известияПутин выступит с новым телеобращением
Ранее «КИ» писали, что Владимир Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты до конца месяца. Такое решение он озвучил во время своего второго телеобращения к россиянам 3 апреля.
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Экономика
Россельхознадзор зафиксировал резкий рост импорта чеснока и имбиря
Лимоны В отличие от имбиря и чеснока, резкого роста импорта лимонов в Россию во время режима самоизоляции не наблюдается, сообщили в Россельхознадзоре.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Рар рассказал о подходящих к концу ресурсах Германии из-за COVID-19
Рар, комментируя ситуацию в Германии, заявил, что все ресурсы страны, которые были направлены на борьбу с эпидемией коронавируса, подходят к концу.
Общество
Власти Москвы хотят закупить бордюры на 16 млрд рублей
Общество
Верховный суд уточнил правила карантина для судов
Как и прежде, судам рекомендовано отказаться от личного приема граждан и рассматривать только самые безотлагательные дела.
Футбол
Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц
Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Религия
Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников
Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Экономика
Свердловские власти помогут сохранить рабочие места 144 предприятиям
В настоящее время готовятся комплексные меры поддержки предприятий, вошедших в перечень — это, в первую очередь, меры, которые позволят сохранить на предприятиях рабочие места.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Общество
Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн
Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Спорт
Бывший итальянский бегун Сабиа скончался от коронавируса
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Названы яркие симптомы коронавируса
Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал регионам неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Общество
Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона
Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
Общество
Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса
Дерматологи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
Энергетика
ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Экономика
Кудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3%
По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властями экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2–3% ВВП, считает глава Счетной палаты.
Политика
Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в России
Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами.
Общество
Киссинджер: пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок
Атмосфера пандемии Covid-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы на Арденнах.
Общество
Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Общество
Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая студентов и заключенных
В связи с введением в России запрета на въезд иностранцев Министерство сельского хозяйства задумалось над тем, как за счет «внутренних резервов трудовых ресурсов» восполнить дефицит рабочей силы для проведения в 2020 году уборки овоще-бахчевых и плодово-ягодных культур.
Футбол
VAR опасен для здоровья. В футболе могут отказаться от видеоповторов
Известно, что арбитры и технические специалисты, работающие с системой VAR во время матчей, находятся в плотном контакте в закрытом помещении площадью несколько квадратных метров, что может негативно сказаться на их здоровье в условиях пандемии коронавируса.