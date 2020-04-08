Ранее «КИ» писали, что Владимир Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты до конца месяца. Такое решение он озвучил во время своего второго телеобращения к россиянам 3 апреля.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

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Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Общество Верховный суд уточнил правила карантина для судов Как и прежде, судам рекомендовано отказаться от личного приема граждан и рассматривать только самые безотлагательные дела.

Религия Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.

Экономика Свердловские власти помогут сохранить рабочие места 144 предприятиям В настоящее время готовятся комплексные меры поддержки предприятий, вошедших в перечень — это, в первую очередь, меры, которые позволят сохранить на предприятиях рабочие места.

Общество Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Общество Названы яркие симптомы коронавируса Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Экономика Украина подготовила новые претензии к Газпрому Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.

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