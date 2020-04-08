Коронавирус

Краснодарские известияКраснодарские известияПутин выступит с новым телеобращением

Ранее «КИ» писали, что Владимир Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты до конца месяца. Такое решение он озвучил во время своего второго телеобращения к россиянам 3 апреля.
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Владимир Путин намерен выступить с новым обращением

Ёлдаш08:23

Путин выступит с речью о ситуации с коронавирусом

Московский Комсомолец07:39

Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом

РИА Новости07:57

Телеобращение Путина к россиянам. Трансляция

Известия08:43

Первый канал анонсирует, что в ближайшее время ожидает обращение президента России

Эхо Москвы08:05

Анонсировано новое телеобращение Путина

Lenta.ru07:33

Кремль анонсировал новое телеобращение Путина

РБК07:30
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Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Кино

Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

News.ru 08:42
Экономика

Россельхознадзор зафиксировал резкий рост импорта чеснока и имбиря

Лимоны В отличие от имбиря и чеснока, резкого роста импорта лимонов в Россию во время режима самоизоляции не наблюдается, сообщили в Россельхознадзоре.
ТАСС 05:55
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

Рар рассказал о подходящих к концу ресурсах Германии из-за COVID-19

Рар, комментируя ситуацию в Германии, заявил, что все ресурсы страны, которые были направлены на борьбу с эпидемией коронавируса, подходят к концу.
NewInform вчера в 13:24
Общество

Власти Москвы хотят закупить бордюры на 16 млрд рублей

Говорит Москва 07:48
Общество

Верховный суд уточнил правила карантина для судов

Как и прежде, судам рекомендовано отказаться от личного приема граждан и рассматривать только самые безотлагательные дела.
Ведомости 08:42
Футбол

Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц

Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Казанские ведомости вчера в 08:38
Религия

Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников

Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Православие и Мир вчера в 06:44
Экономика

Свердловские власти помогут сохранить рабочие места 144 предприятиям

В настоящее время готовятся комплексные меры поддержки предприятий, вошедших в перечень — это, в первую очередь, меры, которые позволят сохранить на предприятиях рабочие места.
Уральский меридиан 06:45
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС 06:57
Спорт

Бывший итальянский бегун Сабиа скончался от коронавируса

RT на русском 06:50
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 12:27
Общество

Названы яркие симптомы коронавируса

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.
ФАН 07:47
Политика

Путин дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал регионам неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений.
Lenta.ru 08:42
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Общество

Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
Интерфакс 00:02
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru 08:21
Общество

Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона

Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
РИА Новости 08:03
Общество

Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса

Дерматологи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
BFM.ru 07:51
Энергетика

ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Экономика

Кудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3%

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властями экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2–3% ВВП, считает глава Счетной палаты.
Коммерсантъ 00:51
Политика

Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в России

Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами.
Lenta.ru 05:34
Общество

Киссинджер: пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

Атмосфера пандемии Covid-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы на Арденнах.
Актуальные комментарии вчера в 04:39
Общество

Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Солидарность 05:11
Общество

Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая студентов и заключенных

В связи с введением в России запрета на въезд иностранцев Министерство сельского хозяйства задумалось над тем, как за счет «внутренних резервов трудовых ресурсов» восполнить дефицит рабочей силы для проведения в 2020 году уборки овоще-бахчевых и плодово-ягодных культур.
РБК 07:28
Футбол

VAR опасен для здоровья. В футболе могут отказаться от видеоповторов

Известно, что арбитры и технические специалисты, работающие с системой VAR во время матчей, находятся в плотном контакте в закрытом помещении площадью несколько квадратных метров, что может негативно сказаться на их здоровье в условиях пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:05
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