Известно, что заседание пройдет во вторник, 18 февраля. Его участниками станут секретарь СНБО, руководство Генштаба ВС Украины, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности страны. Участие украинского лидера Владимира Зеленского на данный момент не подтверждается.

Политика В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.

Происшествия Взрыв прогремел в Дамаске, есть раненые Мощный взрыв прогремел в сирийской столице, есть раненые. Об этом во вторник сообщило государственное телевидение Сирии.

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Шоу-бизнес Кейт Миддлтон рассказала о нарушении важной традиции принцем Гарри Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон полагает, что принц Гарри и его жена Меган Маркл нарушили важную королевскую традицию – не вышли к общественности после рождения первенца – сына Арчи, а также не стали в тот день позировать перед фотографами, сообщает Nation News.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

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Происшествия Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.

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Политика Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети» Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.