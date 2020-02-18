Политика

iReactoriReactorЗеленский созвал срочное совещание СНБО из-за обстрелов в Донбассе

Известно, что заседание пройдет во вторник, 18 февраля. Его участниками станут секретарь СНБО, руководство Генштаба ВС Украины, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности страны. Участие украинского лидера Владимира Зеленского на данный момент не подтверждается.
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Секретарь СНБО поделился подробностями срочного заседания Совета

Украина.ру06:29

Марков объяснил решение Киева провести экстренное заседание СНБО

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Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за обострения в Донбассе

Rambler News Service03:41

СНБО Украины созвал срочное заседание на фоне действий ЛНР в Донбассе

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Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за обстрелов в Донбассе

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Анонсировано срочное заседание СНБО из-за ситуации в Донбассе

Рамблер04:12

Офис Зеленского анонсировал срочное заседание СНБО из-за ситуации в Донбассе

Lenta.ru03:16
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Происшествия

Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину

Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 07:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Политика

В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.
Газета.Ru 04:54
Происшествия

Взрыв прогремел в Дамаске, есть раненые

Мощный взрыв прогремел в сирийской столице, есть раненые. Об этом во вторник сообщило государственное телевидение Сирии.
ФАН 07:23
Общество

Телеведущий Дибров пока останется в больнице

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Интерфакс 05:58
Биатлон

Логинов пропустит сингл-микст на чемпионате мира в Антхольце

Чемпион мира в спринте Александр Логинов не будет участвовать в сингл-миксте на первенстве планеты, которое проходит в итальянском Антхольце.
Metaratings 06:09
Авто

В России мало покупают подержанные трехлетние автомобили

Подержанные автомобили в возрасте трех лет, которые на вторичном рынке были одними из самых популярных, так как рассматривались в качестве доступной альтернативы новым, стали менее востребованными.
Новые автомобили 03:39
Общество

Госдума отменила штрафы за нацистскую символику

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, снимающий административную ответственность за использование нацистской символики в ряде случаев.
Московский Комсомолец 06:22
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон рассказала о нарушении важной традиции принцем Гарри

Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон полагает, что принц Гарри и его жена Меган Маркл нарушили важную королевскую традицию – не вышли к общественности после рождения первенца – сына Арчи, а также не стали в тот день позировать перед фотографами, сообщает Nation News.
МИР 24 03:10
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК вчера в 08:38
Авто

Стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийному производству кросс-хэтчбека LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации «Instinct».
Автоновости дня 00:58
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Политика

России обещали новые санкции из-за Сирии

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить новые санкции на Москву.
Lenta.ru 07:15
Наука

Ученые опробовали технологию превращения людских тел в компост

Американские ученые предложили новый способ утилизации тел умерших. Они считают, что из трупов получится отличный компост.
ToDay News Ufa вчера в 14:28
Общество

России грозит арест активов после решения суда в Гааге по делу ЮКОСа

Апелляционный суд в Гааге сегодня обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 06:30
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
RuNews24.ru вчера в 06:12
Общество

«Вот такой вот он»: мать избившего учительницу школьника объяснилась

Рамблер 06:39
Авто

Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту

Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
AutoNews вчера в 07:49
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
REGNUM 06:29
Армия и оружие

При столкновениях в Донбассе погиб украинский военный

В результате столкновения погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения.
Газета.Ru 06:26
Здоровье

В Прикамье врач отказала в приеме пациенту с ВИЧ-инфекцией

Терапевт одной из больниц Пермского края отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией, сообщили "Газете.Ru" в ОНК Прикамья.
Газета.Ru 07:02
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
ГТРК Самара 02:16
Происшествия

Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину

Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
RT на русском вчера в 12:56
Общество

Спрос на вторичном рынке жилья в Москве в январе понизился на 19%

«В январе 2020 года зарегистрировано 7 тыс. 969 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на 19% меньше, чем в январе 2019 года (9 853 перехода), и на 49,5% ниже показателя декабря 2019 года»,— говорится в сообщении.
Известия 07:05
Политика

Чавушоглу заявил о возможной встрече Путина и Эрдогана в ближайшие дни

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган могут встретится в ближайшие дни для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Известия 07:11
Политика

Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:24
Политика

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
RT на русском 16 февраля в 09:24
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Совет национальной безопасности и обороны Украины
Согласно действующей Конституции Украины, координационный орган при президенте Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Украины. Был образован указом президента Украины в 1996 году. 25 декабря 2014 года Верховной радой был принят закон, расширяющий полномочия СНБО и его секретаря, что, по мнению наблюдателей, сделало СНБО вторым по значимости органом власти на Украине.
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