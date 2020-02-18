Политика
iReactorЗеленский созвал срочное совещание СНБО из-за обстрелов в Донбассе
Известно, что заседание пройдет во вторник, 18 февраля. Его участниками станут секретарь СНБО, руководство Генштаба ВС Украины, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности страны. Участие украинского лидера Владимира Зеленского на данный момент не подтверждается.
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Происшествия
Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину
Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе
Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.
Происшествия
Взрыв прогремел в Дамаске, есть раненые
Мощный взрыв прогремел в сирийской столице, есть раненые. Об этом во вторник сообщило государственное телевидение Сирии.
Общество
Телеведущий Дибров пока останется в больнице
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Биатлон
Логинов пропустит сингл-микст на чемпионате мира в Антхольце
Чемпион мира в спринте Александр Логинов не будет участвовать в сингл-миксте на первенстве планеты, которое проходит в итальянском Антхольце.
Авто
В России мало покупают подержанные трехлетние автомобили
Подержанные автомобили в возрасте трех лет, которые на вторичном рынке были одними из самых популярных, так как рассматривались в качестве доступной альтернативы новым, стали менее востребованными.
Общество
Госдума отменила штрафы за нацистскую символику
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, снимающий административную ответственность за использование нацистской символики в ряде случаев.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон рассказала о нарушении важной традиции принцем Гарри
Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон полагает, что принц Гарри и его жена Меган Маркл нарушили важную королевскую традицию – не вышли к общественности после рождения первенца – сына Арчи, а также не стали в тот день позировать перед фотографами, сообщает Nation News.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Авто
Стартовало производство Lada XRay Cross Instinct
«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийному производству кросс-хэтчбека LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации «Instinct».
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Политика
России обещали новые санкции из-за Сирии
Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить новые санкции на Москву.
Наука
Ученые опробовали технологию превращения людских тел в компост
Американские ученые предложили новый способ утилизации тел умерших. Они считают, что из трупов получится отличный компост.
Общество
России грозит арест активов после решения суда в Гааге по делу ЮКОСа
Апелляционный суд в Гааге сегодня обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
Авто
Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту
Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Армия и оружие
При столкновениях в Донбассе погиб украинский военный
В результате столкновения погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения.
Здоровье
В Прикамье врач отказала в приеме пациенту с ВИЧ-инфекцией
Терапевт одной из больниц Пермского края отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией, сообщили "Газете.Ru" в ОНК Прикамья.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Происшествия
Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину
Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
Общество
Спрос на вторичном рынке жилья в Москве в январе понизился на 19%
«В январе 2020 года зарегистрировано 7 тыс. 969 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на 19% меньше, чем в январе 2019 года (9 853 перехода), и на 49,5% ниже показателя декабря 2019 года»,— говорится в сообщении.
Политика
Чавушоглу заявил о возможной встрече Путина и Эрдогана в ближайшие дни
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган могут встретится в ближайшие дни для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.