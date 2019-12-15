Политика

Lenta.ruLenta.ruАнонсировано заявление США по Афганистану

Ранее, в октябре, стало известно о разработке Пентагоном плана вывести все войска из Афганистана на случай, если Трамп внезапно отдаст соответствующий приказ. Тогда же сообщалось, что за последний год США негласно уменьшили число своих военных в Афганистане с 14 до 12 тысяч.
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США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ

РИА Новости17:23

NBC: США на следующей неделе объявят о сокращении контингента в Афганистане

ТАСС17:35

В США намерены объявить о выводе трети своих военных из Афганистана

Комсомольская правда17:49

Анонсировано заявление США по Афганистану

Lenta.ru18:05

США планируют вывести из Афганистана четыре тысячи военнослужащих

Life.ru18:12

США объявят о выводе трети военного контингента из Афганистана

РЕН ТВ17:42

США выведут треть военных из Афганистана

News.ru17:49
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