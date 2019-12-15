Ранее, в октябре, стало известно о разработке Пентагоном плана вывести все войска из Афганистана на случай, если Трамп внезапно отдаст соответствующий приказ. Тогда же сообщалось, что за последний год США негласно уменьшили число своих военных в Афганистане с 14 до 12 тысяч.

Футбол Ливерпуль — Уотфорд 2:0 Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил мяч в домашнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» на 38-й минуте после передачи форварда Садио Мане.

Политика Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.

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Футбол «Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте «Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

Политика Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.

Политика Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.

Экономика Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.

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Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.