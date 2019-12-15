Политика
Lenta.ruАнонсировано заявление США по Афганистану
Ранее, в октябре, стало известно о разработке Пентагоном плана вывести все войска из Афганистана на случай, если Трамп внезапно отдаст соответствующий приказ. Тогда же сообщалось, что за последний год США негласно уменьшили число своих военных в Афганистане с 14 до 12 тысяч.
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Общество
В России обнаружен новый вид кражи персональных данных
В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
Футбол
Ливерпуль — Уотфорд 2:0
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил мяч в домашнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» на 38-й минуте после передачи форварда Садио Мане.
Политика
Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ
Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Единоборства
Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча в турнире RCC7
14 декабря состоялся седьмой международный турнир по смешанным единоборствам #RCC7, который возглавил поединок российского бойца Александра Шлеменко против американца Дэвида Бранча.
Футбол
«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте
«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
Шоу-бизнес
Нюша стала жертвой травли из-за фото в развратном купальнике
Певица Нюша стала жертвой травли в Сети после публикации фотографии, на которой изображена в чересчур откровенном купальнике, оголяющем интимные места.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Армия и оружие
КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Политика
Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.
Кино
Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Экономика
Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям
Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.
Экономика
Путин ответил на слова Кудрина о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 г. составит 1 трлн руб. "Что-то многовато", – отреагировал на эти слова президент.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Политика
Левченко назвал причину отставки с поста главы Иркутской области
Накануне, 12 декабря Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Хоккей
В Белоруссии умер хоккеист Владимир Цыплаков
В Белоруссии умер известный хоккеист Владимир Цыплаков.
Политика
Климкин предрек переход части Украины под власть России
Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Политика
Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа
Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Общество
Победитель «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой
Участник капитал-шоу "Поле чудес" стал победителем благодаря тому, что отгадал слово с шибкой.
Кино
«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»
Футбол
АЕК победил в первом матче Карреры
АЕК в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции победил «Ксанти» (1:0). Эта встреча стала первой для афинской команды под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
Кино
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Футбол
Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавит
Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит.