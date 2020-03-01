Общая цена биткоина и других криптовалют упала на 9,38%. Подобное падение заметно на фоне снижения мировых цен на нефть на 30%. Как видно на графиках ресурса Bitinfocharts, все криптовалюты потеряли в цене, а объем продаж основных монет существенно вырос.

Анпилогов: падение цен на нефть не приведет к обвалу криптовалют

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