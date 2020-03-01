Энергетика
iReactorАнпилогов: падение цен на нефть не приведет к обвалу криптовалют
Общая цена биткоина и других криптовалют упала на 9,38%. Подобное падение заметно на фоне снижения мировых цен на нефть на 30%. Как видно на графиках ресурса Bitinfocharts, все криптовалюты потеряли в цене, а объем продаж основных монет существенно вырос.
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Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Ведущие европейские биржи упали после снижения цен на нефть
Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть.
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Владислав Иноземцев: Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России
Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России.
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В Петербурге в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре пассажира
Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге выросло до четырех человек, трое из них госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Экономика
Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть
Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
Общество
У россиянина выявили коронавирус в ОАЭ
3 марта сообщалось, что в ОАЭ коронавирус был выявлен у двух россиян, их поместили в больницу.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России
В России зарегистрированы три новых случая инфицирования новым типом коронавируса, сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Армия и оружие
Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции
Как сообщает штаб операции, американские военные были убиты 8 марта в ходе выполнения миссии по уничтожению укрепленного центра террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в горном районе в центральной части страны.
Энергетика
СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Происшествия
На премьер-министра Судана совершено покушение
В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
Происшествия
Названы рейсы из Италии с заложниками коронавируса
Стало известно, какими рейсами прилетели русские туристы из Италии, которые заболели коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб Москвы.
Экономика
Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Гаджеты
Внешний накопитель Buffalo SSD-PSMU3 весит всего 15 грамм
Новинка выполнена в прочном корпусе, при этом он весит всего 15 грамм и имеет размеры 33 x 9,5 x 59,5 мм.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Армия и оружие
Россия проведет в Турции переговоры по Идлибу
5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Гаджеты
Новые процессоры Intel позаимствуют архитектуру у мобильных SoC
Разумеется, это же послужило и снижению теплового пакета SoC. Теперь эту технологию планирует перенять Intel.
Авто
Анонсирована обновленная Hyundai Creta для России
Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Creta. Он создан специально для российских потребителей.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Кино
Disney создаст сериал-приквел «Красавица и чудовище»
Шоу-бизнес
Саша Зверева подтвердила беременность
Кстати сказать, все откровения выражаются в одной из трогательных баллад, которую Саша исполнила и записала видео, которое разместила на своей персональной странице в социальной сети Instagram.