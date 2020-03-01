Энергетика

iReactoriReactorАнпилогов: падение цен на нефть не приведет к обвалу криптовалют

Общая цена биткоина и других криптовалют упала на 9,38%. Подобное падение заметно на фоне снижения мировых цен на нефть на 30%. Как видно на графиках ресурса Bitinfocharts, все криптовалюты потеряли в цене, а объем продаж основных монет существенно вырос.
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Анпилогов: Снижение цен на нефть не приведет к обвалу криптовалют

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Анпилогов: падение цен на нефть не приведет к обвалу криптовалют

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Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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Новые процессоры Intel позаимствуют архитектуру у мобильных SoC

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