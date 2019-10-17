Футбол
Sportbox.RUАнсальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка
Бывший защитник «Зенита» Кристиан Ансальди, ныне играющий в «Торино», поделился воспоминаниями о своем выступлении в составе петербургского клуба. Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.
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Экс-футболист «Зенита» Ансальди показал, как побеждал Дзюбу в армрестлинге
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Ансальди был главным силачом «Зенита». Он побеждал в армрестлинге Халка и Дзюбу
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