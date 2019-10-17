Бывший защитник «Зенита» Кристиан Ансальди, ныне играющий в «Торино», поделился воспоминаниями о своем выступлении в составе петербургского клуба. Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.

Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка

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