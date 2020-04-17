Главный советник по туризму муниципалитета провинции Антальи, Осман Аймык, отвечает, что турецким предпринимателям нужно сосредоточиться только на внутреннем туризме. Авиакомпании не планируют возобновлять полеты раньше августа 2020 года.

Анталья откроется для иностранных туристов не раньше августа

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