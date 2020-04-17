Путешествия
ToDay News UfaАнталья откроется для иностранных туристов не раньше августа
Главный советник по туризму муниципалитета провинции Антальи, Осман Аймык, отвечает, что турецким предпринимателям нужно сосредоточиться только на внутреннем туризме. Авиакомпании не планируют возобновлять полеты раньше августа 2020 года.
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