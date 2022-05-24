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Антикоррупционная прокуратура и СБ Молдавии проводят обыски в доме экс-президента Додона

Антикоррупционная прокуратура Молдавии совместно со Службой информации и безопасности начала обыски в доме экс-президента страны Игоря Додона.
Lenta.ru
На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег.
РИА Новости
В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления.
РИА Новости
В апреле 2020 года МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей.
РИА Новости

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Полиция проводит обыски в доме экс-президента Молдавии Додона
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Антикоррупционная прокуратура и СБ Молдавии проводят обыски в доме экс-президента Додона
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