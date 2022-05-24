Будьте в Плюсе

Антикоррупционная прокуратура и СБ Молдавии проводят обыски в доме экс-президента Додона

Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности Молдавии проводят обыски в доме экс-президента Молдавии Игоря Додона.
URA.Ru
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии.
РИА Новости
В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления.
РИА Новости
Сам олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года.
РИА Новости

Подробнее о событии

В доме экс-президента Молдавии Додона проходят обыски
Газета.Ru00:55
Антикоррупционная прокуратура и СБ Молдавии проводят обыски в доме экс-президента Додона
РИА Новости00:44
Самое цитируемое
У экс-президента Молдавии Додона проводят обыски
URA.Ru01:08
В доме экс-президента Молдавии Игоря Додона прошли обыски по делу об измене Родине
РБК01:02
Прокуратура проводит обыск в доме Додона
ТАСС02:01
Прокуратура и СБ Молдавии проводят обыски в доме экс-президента Додона
РЕН ТВ00:48
Генпрокуратура Молдавии заявила об обысках в доме экс-президента Додона
Известия00:47

Интересное

В Молдавии задержан бывший президент Игорь Додон

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа, сообщает «Sputnik Молдавия». До этого у него в доме прошел обыск.
Коммерсантъ03:31

IPort и re:Store, считающиеся официальными ретейлерами Apple в России, закрыли магазины

Официальные ретейлеры техники Apple в России re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG)и iPort стали закрывать убыточные магазины.
Lenta.ru02:44

Президент Украины Зеленский заявил о наличии у властей плана Б на случай его гибели

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев имеет «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства.
Lenta.ru17:55

Офицер ДНР объяснил корреспонденту «Известий» причину сдачи в плен военных с «Азовстали»

Офицер батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Араб» объяснил корреспонденту «Известий» Валентину Трушину причину, по которой украинские военные, находившиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Lenta.ru18:02

Курский губернатор Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности до 8 июня

В Курской области до 8 июня продлевается повышенный уровень террористической опасности.
Lenta.ru02:39

Законопроект о накопительной пенсии могут внести в Госдуму до 31 июля

Законопроект о реформе накопительной пенсии, который разработали Минфин и ЦБ, должен поступить на рассмотрение в Госдуму в этом году, возможно, до конца весенней сессии, сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Ведомости00:40

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС

Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1», сообщается на сайте финской компании.
РБК02:56

В Google попросили Верховный суд России о пересмотре решения по иску «Царьграда»

Три структуры Google подали кассационные жалобы в Верховный суд России на судебные акты, согласно которым по иску телеканала «Царьград» компанию обязали восстановить доступ к заблокированному каналу «Царьграда» на YouTube или выплатить прогрессивно увеличивающийся штраф.
RT на русском02:31

На Украине впервые были обнаружены французские гаубицы САУ CAESAR

Стало известно, что в распоряжении армии ВС Украины впервые появились французские самоходные артиллерийские установки «CAESAR».
Solenka.info01:35

NASA сообщило, что обнаруженная на Марсе «дверь» имеет естественное происхождение

Как сообщает издание Gorodche.ru, журналистами была представлена информация о недавних опубликованных снимках, сделанных на Марсе ровером Curiosity.
NVLвчера в 02:31