Коронавирус
Питерские заметкиАнтикризисные поправки в бюджет Петербурга приняли в первом чтении
В среду, 20 мая, Заксобрание Петербурга приняло антикризисные поправки в городской бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Поправки были приняты в первом чтении, пишут "Питерские заметки".
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Вячеслав Макаров: Коронавирус сделал в казне города пробоину более чем в 100 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербург06:46
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Общество
Мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу оценили в США
Госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции оценил нанесенный миру ущерб от действий Китая в связи с пандемией коронавируса.
Live24 14:16
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Общество
Варвара Караулова выходит замуж за своего адвоката
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам в Сирии, выходит замуж за своего адвоката.
Инфо24 12:44
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
Общество
Турция передумала принимать туристов из России в июне
Глава Минздрава Турции заявил, что страна не будет принимать в июне туристов из России и других стран с большим числом случаев коронавируса.
НТВ 11:19
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Футбол
«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»
Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.
Soccer.ru 13:40
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
По заявлению пресс-службы концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех"), сотрудников уральского завода, производящего аппараты ИВЛ, пытались подкупить для раскрытия информации о предприятии с целью его дискредитации, передает РИА Новости.
Инфорос 04:53
Игры
Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере
Игромания.ру 13:15
Путешествия
Турция открыла границы для туристов из России
Приехать можно только для лечения Турецкие власти открыли границы для туристов из 31 страны мира, в том числе и для России.
Правда УрФО 07:53
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Здоровье
Названы округа-лидеры по числу зараженных коронавирусом в Подмосковье
Самым «зараженным» городским округом Подмосковья является Красногорск (1498 инфицированных).
Live24 02:16
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Политика
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел из США в Россию.
РИА Новости 14:16
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Общество
Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК 13:51
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность
Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
В качестве системной платы была выбрана модель ASUS ROG Maximus XII Apex, а напряжение составило 1,194 В. Из двух результатов по Core i9-10900K этот является лучшим.
Megaobzor.com 14:44
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52