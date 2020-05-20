В среду, 20 мая, Заксобрание Петербурга приняло антикризисные поправки в городской бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Поправки были приняты в первом чтении, пишут "Питерские заметки".

Антикризисные поправки в бюджет Петербурга приняли в первом чтении

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