Экономика

Газета.RuГазета.RuАнтикризисный пакет из-за коронавируса обошелся России в 4 трлн рублей

В пакете было несколько основных фокусов: на укреплении здравоохранения, на поддержке россиян, предпринимателей и региональных бюджетов. "В целом антикризисный пакет – это порядка 4 триллионов рублей прямых дополнительных расходов бюджета", -цитирует Колычева РИА "Новости".
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Владимир Колычев
Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательВести.Ru 04:23
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Песков назвал приоритетом Путина укрепление политической системы РФ

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В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом: 55 тысяч случаев за сутки.
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Sony сменит название впервые за более чем 60 лет

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Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России

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Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс

Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
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В Свердловской области могли в два раза занижать статистику по коронавирусу

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Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам РФ

Двадцать городов РФ получили звание «Город трудовой доблести».
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