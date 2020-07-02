Экономика
Газета.RuАнтикризисный пакет из-за коронавируса обошелся России в 4 трлн рублей
В пакете было несколько основных фокусов: на укреплении здравоохранения, на поддержке россиян, предпринимателей и региональных бюджетов. "В целом антикризисный пакет – это порядка 4 триллионов рублей прямых дополнительных расходов бюджета", -цитирует Колычева РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить107
Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательВести.Ru 04:23
с чего всё началось
Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.Известиявчера в 12:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Происшествия
Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП
Актер Михаил Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП, сообщил в пятницу, 3 июля, его адвокат Эльман Пашаев телеканалу «Москва-24».
Известия 07:01
Авто
Lamborghini представила яхту за 235 миллионов рублей
Lamborghini показал дизайн новой моторной яхты, которая будет выпущена в начале 2021 года.
Inc-news.ru вчера в 11:11
Общество
Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба Нурмагомедова
Газета.Ru 07:13
Футбол
У трёх футболистов «Оренбурга» диагностировали воспаление лёгких
Оренбург, 3 июля 2020, 13:52 — REGNUM У трёх футболистов «Оренбурга» диагностировано воспаление лёгких.
REGNUM 06:52
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС 01 июля в 16:15
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Экономика
Индекс деловой активности в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Коммерсантъ 05:37
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бульгульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Общество
Главный инфекционист США допустил более опасную мутацию коронавируса
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса, которая приведет к увеличению скорости распространения инфекции.
Что происходит 07:18
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала слухи о романе с Прилучным
Актриса Мирослава Карпович рассказала, что после публикации снимка с Павлом Прилучным ей начали поступать угрозы – людям не понравилось, что после расставания с Муцениеце артист быстро нашел ей замену.
Gazeta.SPb вчера в 16:31
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Политика
Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны.
Известия 06:42
Политика
Песков назвал приоритетом Путина укрепление политической системы РФ
Президент России Владимир Путин постоянно работает над укреплением политической системы страны, что является для него приоритетом, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 05:32
Общество
В США зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом
В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом: 55 тысяч случаев за сутки.
Lenta.ru 03:22
Общество
Sony сменит название впервые за более чем 60 лет
По сообщению Sony China, на ежегодном собрании акционеров в прошлую пятницу акционеры одобрили предложение об изменении названия компании на «Sony Group».
PROkhab.ru 01:46
Здоровье
Минздрав исключил лопинавир из списка лекарств от коронавируса
Минздрав России обновил информацию о лечении детей от коронавируса. В пятницу, 3 июля, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Комсомольская правда 06:26
Политика
Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
RT на русском 05:09
Здоровье
Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России
Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Здоровье
В Свердловской области могли в два раза занижать статистику по коронавирусу
Целых две недели в Свердловской области могла в два раза занижаться статистика по заразившимся коронавирусом – с 8 по 21 июня.
Европейско-Азиатские новости 06:28
Политика
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам РФ
Двадцать городов РФ получили звание «Город трудовой доблести».
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Авто
Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи
На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima.
Российская газета вчера в 07:00
Политика
В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ
Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
«Capelight Pictures приобрела права на дистрибуцию в Северной Америке и немецкоговорящих странах (релиз в США состоится в сотрудничестве с MPI Media Group) новой картины Данилы Козловского «Чернобыль»», — рассказали в пресс-службе «Централ Партнершип».
Культуромания 06:11
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
Армия и оружие
Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне
Утро.ru вчера в 09:01
Общество
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24