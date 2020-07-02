Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.

с чего всё началось

Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.

В пакете было несколько основных фокусов: на укреплении здравоохранения, на поддержке россиян, предпринимателей и региональных бюджетов. "В целом антикризисный пакет – это порядка 4 триллионов рублей прямых дополнительных расходов бюджета", -цитирует Колычева РИА "Новости".

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