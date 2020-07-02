Экономика

Газета.RuГазета.RuАнтикризисный пакет из-за коронавируса обошелся России в 4 трлн рублей

В пакете было несколько основных фокусов: на укреплении здравоохранения, на поддержке россиян, предпринимателей и региональных бюджетов. "В целом антикризисный пакет – это порядка 4 триллионов рублей прямых дополнительных расходов бюджета", -цитирует Колычева РИА "Новости".
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Владимир Колычев
Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательВести.Ru 04:23
с чего всё началось

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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

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