Экономика
Газета.RuАнтикризисный пакет из-за коронавируса обошелся России в 4 трлн рублей
В пакете было несколько основных фокусов: на укреплении здравоохранения, на поддержке россиян, предпринимателей и региональных бюджетов. "В целом антикризисный пакет – это порядка 4 триллионов рублей прямых дополнительных расходов бюджета", -цитирует Колычева РИА "Новости".
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Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него.
— Владимир Колычев, русский писательВести.Ru 04:23
с чего всё началось
Минфин оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.Известиявчера в 12:30
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Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
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Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
Общество
Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
Политика
В Кремле не обсуждают идею сделать 1 июля праздничным нерабочим днем
В администрации президента России не обсуждают идею о том, чтобы сделать 1 июля нерабочим праздничным днем.
ТАСС 06:15
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Депутаты Германии объединились против США из-за «Северного потока-2»
Немецкие депутаты Тимон Греммельс и Маркус Тёнс заявили, что США могут ужесточить санкции против российского газопровода.
Pravda.Ru вчера в 12:18
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС 01 июля в 16:15
Общество
В России вузы вправе переносить начало учебного года
Москва, 2 июля 2020, 15:25 — REGNUM Российские вузы могут назначить начало учебного года на любую дату, которая отвечает интересам защиты учащихся от эпидемиологических угроз.
REGNUM вчера в 08:25
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года в России вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Тарантас Ньюс 00:31
Экономика
«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru вчера в 08:53
Культура
Личное мнение: рассказываю о пяти крутых играх, в которые не могу играть
Чемпионат вчера в 11:45
Здоровье
В Астраханской области за сутки коронавирусом заболели 40 человек
За прошедшие сутки еще у 40 астраханцев была выявлена коронавирусная инфекция. Вчера, напомним, этот показатель равнялся 29.
Блокнот Астрахань 04:07
Политика
Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
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Общество
Число россиян с ожирением выросло на 15,8%
Московский Комсомолец 06:16
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily вчера в 04:37
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
Мама Насти Тропицель рассказала, что предчувствовала смерть дочери
Недавно мама Тропицель рассказала, что предчувствовала смерть дочери и теперь жалеет, что решила не звонить Насте в то злополучное утро.
Экспресс газета 02:22
Авто
«Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле
Крупнейший российский производитель автомобилей "Автоваз" сообщил о новых скидках и спецпредложениях, которые будут действовать на покупку машин под брендом Lada на максимально выгодных условиях.
ПРАЙМ 02:24
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Группировка «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Фотосессия». Премьера видео состоялась в ночь с четверга на пятницу, 3 июля.
Мойка78 вчера в 20:18
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Жителей Крыма не выпустят из страны по украинскому паспорту
Напомним, что ранее МИД Украины заявил, что крымчане продолжают оставаться гражданами Украины, независимо от наличия российских паспортов.
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции РФ, пишет «ТАСС».
Моя Москва.онлайн вчера в 08:30
Общество
Клиенты Сбербанка смогут оплатить кофе одним взглядом
Сбербанк и Visa запустят в сети кафе Prime услугу по биометрической оплате покупок - клиенту будет достаточно только посмотреть в камеру терминала.
Интерфакс 04:48
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
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Общество
Twitter отказался от термина «черный список» и «раб» из-за протестов
Программисты Twitter отмечают, что заменить сразу все термины во всех кодах невозможно.
РБК 05:28