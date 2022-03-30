Президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит законопроект о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте, разработанный Федеральной антимонопольной службой.
Поскольку Гражданский кодекс РФ допускает привязку цены договора к иностранной валюте с условием оплаты в рублях, законопроект ФАС предусматривает внесение соответствующих изменений в законодательство, сообщает
Соединенные Штаты и Европа опасаются, что санкции против "Лаборатории Касперского" увеличат риски кибератак против западных стран, и по этой причине члены вашингтонской администрации расходится во мнениях относительно необходимости ввода рестрикций против компании.
Сервис «VK Видео» получил поддержку функции автоматического подбора качества воспроизводимых роликов, которая поможет снизить объём потребляемого интернет-трафика, а также сэкономит заряд аккумулятора при просмотре контента со смартфона.