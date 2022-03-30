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Антимонопольная служба хочет запретить привязывать рублевые договоры к доллару

Президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит законопроект о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте, разработанный Федеральной антимонопольной службой.
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Поскольку Гражданский кодекс РФ допускает привязку цены договора к иностранной валюте с условием оплаты в рублях, законопроект ФАС предусматривает внесение соответствующих изменений в законодательство, сообщает
 РБК.
Профиль
Привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам широко используется в договорах для страхования от ослабления рубля.
РБК
Все договоры, которые уже заключены, согласно законопроекту, нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона.
РБК

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ФАС захотела ввести запрет на привязку рублевых договоров к доллару
Общественная служба новостей17:46
ФАС предложила запретить россиянам заключать договоры в валюте
Профиль17:44
Все договоры с привязкой к доллару, евро и другим валютам могут стать незаконными в России
КМВ Новости17:34
ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри России
Росбалт17:18
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Антимонопольная служба хочет запретить привязывать рублевые договоры к доллару
РБК17:00

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