Экономика
КоммерсантъАнтиотмывочный закон пойдет на ужесточение
Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
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FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг
Финмаркет19 ноября в 05:21
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Политика
В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США
Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Наука
Ученые рассказали о главной причине возникновения рака
Сообщается, что хроническое воспаление может стать предшественником рака.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Космос
Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании
Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
Политика
Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ
Сербия останется приверженной политике военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Происшествия
В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата
В деревне Колтуши в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата из окна многоквартирного дома, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на главное управление МВД по региону.
Происшествия
Младенец умер в Томаринском районе
Утром 21 ноября в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Красногорске умер четырехмесячный ребенок.
Наука
Традиционные английские супы вылечили малярию
Английские ученые из Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит в процессе исследования воздействия бульонов на жизненный цикл паразита Plasmodium falciparum установили, что традиционный английский суп излечивает малярию.
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Политика
Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»
«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Экономика
Помощник президента Белоусов назвал три рецепта роста экономики
Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Технологии
В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов
Общество
Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Авто
Составили рейтинг самых ликвидных автомобилей в России
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
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Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Футбол
«Васко да Гама» не намерен продлевать аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА
Футбольный клуб "Васко да Гама" не намерен продлевать аренду полузащитника Лукаса Сантоса в московском ЦСКА, заявил президент бразильской команды Алешандре Кампелло.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Теннис
Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога
В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.