Экономика
РБКАнтипинский НПЗ начал процедуру банкротства
Суд возобновил процедуру банкротства предприятия, приостановленного по апелляционной жалобе компании «Трансойл». Задолженность НПЗ перед его СБК превысила 70 млн руб. Ранее Антипинский НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с прошением о признании себя банкротом.
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Происшествия
В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя
Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.
Российская газета 03:49
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях
Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ.
Lenta.ru 07:56
Наука
Искусственный интеллект раскроет тайны шедевров живописи
Профиль вчера в 08:24
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Политика
Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком
15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Происшествия
В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
РИА Новости 04:08
Политика
Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Политика
Правительство РФ решило создать в Ялте игорную зону
Источник в одном из ведомств финансово-экономического блока правительства сообщил "Интерфаксу", что кабмин подготовил и направил на согласование проект распоряжения о создании игорной зоны в Крыму.
Московский Комсомолец 07:25
Происшествия
Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле на камеру вместе спели «Звездное лето»
Супруг Аллы Пугачевой, известный шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram забавную видеозапись с участием Примадонны и ее близкой подруги, певицы Лаймы Вайкуле.
Дни24 07:17
Происшествия
После смертельного ДТП с пешеходом в Петербурге разыскивают Jaguar
Невские Новости 07:24
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Космос
ГЛОНАСС в безопасности. Иркутские учёные смогут первыми заметить солнечные вспышки
Ещё пристальнее следить за изменениями в короне Солнца смогут иркутские учёные.
Вести Иркутск 02:29
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Авто
В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102
В интернете появились рендерные изображения современной интерпретации классического ВАЗ-2102 от независимых дизайнеров.
Тарантас Ньюс 07:15
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Политика
Дата следующего саммита «нормандской четвёрки» не определена — Кремль
Официальный представитель Кремля уточнил, что по итогам состоявшихся в Берлине консультаций советников глав государств, окончательная дата саммита так инее была определена.
REGNUM 05:20
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Экономика
Кубышка России начала расти в десять раз быстрее
В 2018 году совокупный объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в России вырос на 3,8 триллиона рублей, что стало рекордом с момента начала публикации статистики в 2012 году.
Lenta.ru 07:48