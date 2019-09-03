Экономика
РБКАнтипинский НПЗ начал процедуру банкротства
Суд возобновил процедуру банкротства предприятия, приостановленного по апелляционной жалобе компании «Трансойл». Задолженность НПЗ перед его СБК превысила 70 млн руб. Ранее Антипинский НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с прошением о признании себя банкротом.
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Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Политика
Песков: Дата следующего саммита «нормандской четверки» не назначена
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что даты возможной очередной встречи "нормандской четверки" пока не установлены.
Московский Комсомолец 04:26
Кино
Умерла народная артистка Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».
Известия 06:05
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Известия 06:30
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Происшествия
Умерла 19-летняя россиянка, утонувшая в турецком бассейне
19-летняя студентка из Москвы, которая впала в кому после купания в бассейне турецкого отеля, умерла.
Вести.Ru 06:51
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС вчера в 20:01
Политика
Мутко начал разнос со слов «какой вы на хрен уполномоченный»
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова за препятствование работе по ликвидации последствий наводнения.
Lenta.ru 06:25
Культура
В Петербурге расскажут о выставке «Люди хотят знать»
В агентстве «Интерфакс Северо-Запад» на Садовой улице, 38 в Петербурге, пройдет пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Люди хотят знать», созданной фондом сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина.
Мойка78 вчера в 21:21
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
ТАСС 06:49
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Российская газета 03:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
Шарлиз Терон показала новый образ для «Форсажа»
44-летняя Шарлиз Терон показала первое фото со съемок девятой части франшизы "Форсаж" у себя в инстаграме.
Газета.Ru 03:56
Гаджеты
Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели сна
Компания Apple создала для электронных часов Apple Watch новую технологию, отслеживающую процесс сна пользователя.
UfacityNews.ru вчера в 23:43
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Происшествия
В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
РИА Новости 04:08
Армия и оружие
Вооруженные силы получат более 400 современных вертолетов
Российская газета 05:27
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Происшествия
В Екатеринбурге ищут насильников, надругавшихся над 20-летней девушкой
В Екатеринбурге разыскивают двоих мужчин, которые подозреваются в изнасиловании 20-летней девушки.
Европейско-Азиатские новости 05:52
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47