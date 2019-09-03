Экономика

РБКРБКАнтипинский НПЗ начал процедуру банкротства

Суд возобновил процедуру банкротства предприятия, приостановленного по апелляционной жалобе компании «Трансойл». Задолженность НПЗ перед его СБК превысила 70 млн руб. Ранее Антипинский НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с прошением о признании себя банкротом.
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Тюменский суд начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ

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