Экономика
Евразия DailyАнтипинский НПЗ признан банкротом
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) признан банкротом. Такое решение принял 30 декабря Арбитражный суд Тюменской области. Конкурсное производство открыто сроком на шесть месяцев, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении Антипинского нефтеперерабатывающего завода, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда. "Признать несостоятельным, банкротом, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - сообщила судья.Интерфакс05:47
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