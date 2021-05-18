В ВПК рассказали о проекте нового российского авианосца

Военно-промышленная комиссия Российской Федерации при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца, рассказал в интервью РИА Новости ее участник, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.