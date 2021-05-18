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Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену в 111 млрд рублей

Компания предложила за актив 110,867 млрд рублей, что соответствует начальной цене торгов.
Интерфакс
Вторым участником торгов была структура Сбербанка — «СБК Комплект».
Ведомости
«Русинвест» входит в группу «Русэнергокапитал», которая принадлежит Анатолию Яблонскому.
РБК
Заявление подал сам завод, на тот момент контролировавшийся Сбербанком.
Коммерсантъ Екатеринбург

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«Русинвест» приобретет имущество Антипинского НПЗ за 111 млрд рублей

ТАССвчера в 07:12

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Znak.comвчера в 05:42
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ТАССвчера в 16:21