Военно-промышленная комиссия Российской Федерации при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца, рассказал в интервью РИА Новости ее участник, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
Компания AU Optronics (AUO) в рамках мероприятия SID Display Week 2021, проходящего с 17 по 21 мая, продемонстрировала свои новейшие достижения в области создания передовых дисплеев. tftcentral.co.uk В частности, представлена 32-дюймовая панель UHD 4K, выполненная по технологии органических светодиодов (OLED).