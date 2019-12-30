Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАнтипинский НПЗ признан банкротом

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По решению суда открыто конкурсное производство на полгода, сообщает «Интерфакс».
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Суд признал банкротом Антипинский НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении Антипинского нефтеперерабатывающего завода, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда. "Признать несостоятельным, банкротом, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - сообщила судья.
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