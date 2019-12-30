Экономика
КоммерсантъАнтипинский НПЗ признан банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По решению суда открыто конкурсное производство на полгода, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении Антипинского нефтеперерабатывающего завода, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда. "Признать несостоятельным, банкротом, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - сообщила судья.Интерфакс05:47
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Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
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Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
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Экономика
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Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
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Политика
Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов
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Здоровье
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Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Финансы
Аналитики объяснили причины повсеместного снижения курса доллара
Позитивные настроения инвесторов, которые препятствовали покупке доллара в качестве актива безопасного убежища, еще больше усилились, когда центральный банк Китая обнародовал меры по снижению затрат по займам и ускорению экономического роста.
Здоровье
Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку
Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Гаджеты
Появились первые рендеры смартфона Google Pixel 4a
Инсайдеры опубликовали первые рендеры нового смартфона Google Pixel 4a, согласно которым гаджет будет оснащен дисплеем диагональю в 5,7 или 5,8 дюймов.
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Один ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии с автобусом в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина
Посол России в Варшаве Сергей Андреев после резких высказываний президента РФ Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском был вызван в МИД страны.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Общество
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Футбол
Герасимец: «Пока самое лучшее, что есть у „Спартака“ – это музей»
Пока самое лучшее, что есть у «Спартака» – это музей.
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Авто
В России назвали самые популярные кроссоверы стоимостью 4-5 млн рублей
За основу бралась средняя цена от 4 до 5 млн. рублей.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу
Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.