Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении Антипинского нефтеперерабатывающего завода, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда. "Признать несостоятельным, банкротом, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - сообщила судья.

с чего всё началось

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский НПЗ. Судебное заседание состоялось сегодня, 30 декабря. Суд назначил конкурсным управляющим Константина Сичевого, который ранее занимал должность арбитражного управляющего после введения процедуры наблюдения на АНПЗ.

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