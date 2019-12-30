Экономика
Новости Тюмени 72.ruАнтипинский НПЗ в Тюмени признан банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский НПЗ. Судебное заседание состоялось сегодня, 30 декабря. Суд назначил конкурсным управляющим Константина Сичевого, который ранее занимал должность арбитражного управляющего после введения процедуры наблюдения на АНПЗ.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении Антипинского нефтеперерабатывающего завода, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда. "Признать несостоятельным, банкротом, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - сообщила судья.Интерфакс05:47
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Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.