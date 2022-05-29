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Антиправительственный митинг оппозиции начался в Кишиневе, он проходит перед парламентом

Антиправительственный митинг начался в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
К списку претензий протестующих добавился и рост цен на товары, и на бензин.
REGNUM
В Молдавии почти две недели проходят протестные акции оппозиции, в ходе которых жители республики выражают недовольство действующей властью.
РИА Новости
Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".
Интерфакс

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