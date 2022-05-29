РИА НовостиАнтиправительственный митинг оппозиции начался в Кишиневе, он проходит перед парламентомАнтиправительственный митинг начался в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.РИА НовостиК списку претензий протестующих добавился и рост цен на товары, и на бензин.REGNUMВ Молдавии почти две недели проходят протестные акции оппозиции, в ходе которых жители республики выражают недовольство действующей властью.РИА НовостиДодону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".ИнтерфаксЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнКомсомольская правдаРИА НовостиИзвестияЦарьградКП - МолдоваReadovka NewsКомсомольская правдаИА Красная ВеснаLife.ruГазета.RuREGNUMПодробнее о событииВ Молдавии начался антиправительственный митингИзвестия07:12В Кишиневе проходит митинг в защиту социальных правSputnik Молдова06:08В Кишиневе протестующие призвали к отставке президента Майи СандуLenta.ru05:46Антиправительственный митинг начался перед зданием парламента МолдавииREGNUM05:59В Кишиневе начался митинг против правительства МолдавииКомсомольская правда06:42Антиправительственный митинг оппозиции начался в Кишиневе, он проходит перед парламентомРИА Новости05:32В Молдавии идет митинг у здания правительстваИА Красная Весна27 мая в 04:48Показать ещёОценить131Поделиться