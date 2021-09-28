Будьте в Плюсе

Антирекорд по умершим от коронавируса побит в Волгоградской области

В Волгоградской области 28 сентября преодолен новый психологический рубеж по числу скончавшихся с коронавирусом за сутки – умерли 20 человек.
Блокнот Волгоград
Опираясь на данные сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в регионе опасную инфекцию выявили у 351 человека, выписались 325 пациентов.
Блокнот Волжский
На сегодня зафиксировано 91 354 человека с положительными тестами на коронавирус, из которых 2 741 скончался.
Блокнот Волгоград
На оперативном совещании губернатор Бочаров дал ряд поручений, в числе которых - подготовка вузов и школ к переводу на дистанционное обучение.
Блокнот Волгоград

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Новый рекорд по смертности от COVID-19 был установлен в Волгоградской области
Блокнот Волжский05:41
Новый рекорд по смертям от COVID-19 за сутки побит в Волгоградской области
МТВ онлайн05:26
Антирекорд по умершим от коронавируса побит в Волгоградской области
Блокнот Волгоград05:04
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Дипломат оценил «план» США по использованию баз РФ в Средней Азии

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