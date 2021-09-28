СК возбудил дело в отношении Навального о создании экстремистского сообщества

По данным СК, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) "создал экстремистское сообщество и руководил им" для осуществления экстремистской деятельности, которая направлена на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыва общественной безопасности и государственной целостности.