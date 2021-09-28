Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсуждал возможность использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане в целях «реагирования на любые террористические угрозы в Афганистане».
По данным СК, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) "создал экстремистское сообщество и руководил им" для осуществления экстремистской деятельности, которая направлена на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыва общественной безопасности и государственной целостности.
Доходность казначейских облигаций США выросла с конца прошлой недели после того, как Федеральная резервная система заявила, что, вероятно, начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций, возможно, в ноябре, и намекнула, что повышение процентных ставок может начаться раньше.