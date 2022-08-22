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Антироссийские санкции Запада нарушили правила ВТО

Действия ряда стран в области ограничения торговли с РФ, нарушающие правила Всемирной торговой организации (ВТО), ведут к активизации сотрудничества в рамках региональных торговых договоров.
ТАСС
Бывший глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков заявил, что антироссийские санкции Запада нарушают правила ВТО.
Экономика сегодня
Медведков подчеркнул, что главными экономическими последствиями несоблюдения правил ВТО в настоящий момент являются «рост цен на энергию и продовольствие, двузначные цифры инфляции, лихорадка валютных рынков».
Московский Комсомолец
На сегодняшний день, по данным проекта Castellum, против страны введено более 11 тысяч ограничений.
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Антироссийские санкции Запада нарушили правила ВТО
Экономика сегодня04:28
Эксперт: отход Запада от правил ВТО ведет к активизации региональных торговых соглашений
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