Повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии стал следствием антироссийских санкций, пояснил в интервью «Ленте.ру» заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.
"К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами", - сказал РИА Новости Рогов.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган укрепил свои позиции и преподнес урок дипломатии коллегам из западных стран, результатом которого стало подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.