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Антироссийские санкции вынуждают ЕС закупать нефть у Ирака и Саудовской Аравии

Повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии стал следствием антироссийских санкций, пояснил в интервью «Ленте.ру» заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.
Экономика сегодня
Из-за антироссийских санкций и эмбарго, которое скоро вступит в силу, Запад вынужден покупать нефть у стран Персидского залива.
Lenta.ru
Европейская сторона к концу 2022 года должна либо сократить потребление углеводородов, либо найти альтернативных поставщиков.
Газета.Ru
Западные страны тоже меняют поставщиков и экспортируют черное золото с Ближнего Востока.
Lenta.ru

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Специалист дал объяснение высокому спросу Евросоюза на нефть из Ирака и КСА
Ореанда-Новости11:23
Антироссийские санкции вынуждают ЕС закупать нефть у Ирака и Саудовской Аравии
Экономика сегодня11:09
Аналитик Рыков объяснил спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии пополнением запасов ЕС
Lenta.ru10:03
Аналитик Рыков объяснил высокий спрос Евросоюза на нефть из Ирака и КСА
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