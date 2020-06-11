Коронавирус
КоммерсантъАнтитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
Власти Москвы завершили второй этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу среди горожан, сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По его результатам выяснилось, что антитела к возбудителю инфекции имеют 17,4% москвичей.
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с чего всё началось
Напомним, с 27 мая все москвичи по собственной инициативе могут воспользоваться возможностью пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.На Западе Москвы07:58
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Защита от вируса: у горожан формируется иммунитет к COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:33
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Асад освободил от должности премьера Сирии
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