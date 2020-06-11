Коронавирус

ТАССТАССАнтитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

ТАСС07:17

Ракова рассказала о ситуации с тестированием на коронавирус в Москве

РИА Новости07:28

В Москве провели 2,8 млн ПЦР-тестов на COVID-19

Москва 2407:26

Анастасия Ракова рассказала о проводимых тестах на коронавирус в Москве

Вечерняя Москва07:24

Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей

Интерфакс07:19

Ракова: На сегодняшний день в Москве провели 2,8 млн ПЦР-тестов на коронавирус

Агентство Москва07:12

Власти Москвы назвали процент жителей с антителами к коронавирусу

RT на русском06:34
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Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

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Общество

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Происшествия

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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
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Телеведущий и шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опроверг слухи о том, что его жена Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
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В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Калужской области

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Общество

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Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.
ТАСС 06:28
Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
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Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
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Финансы

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Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор.
Газета.Ru 07:16
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Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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РИА Новости 05:55
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Общество

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Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 21 июня.
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Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»

Средства от трансфера футболиста из ЦСКА в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских школ – МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий, сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе РФС.
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Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

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Политика

На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
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Родители требуют не увольнять детского кардиохирурга из питерской больницы

В детской больнице же утверждают, что не собираются увольнять Рубена Мовсесяна.
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Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
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Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
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Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня

Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
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Фигурное катание

Жилина вошла в состав юношеской сборной России на новый сезон

Министерство спорта России опубликовало состав юношеской национальной команды по фигурному катанию на сезон-2020/21.
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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