У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

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