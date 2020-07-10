Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более чем у 21 процента жителей сформирован иммунитет к коронавирусной инфекции. Такие данные специалисты получили во время проведения очередного этапа исследования.

с чего всё началось

Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.

Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости". 2,6K

Игры Sony показала дизайн обложек игр для PlayStation 5 Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек игр для PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales. 5

Происшествия С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня. 148

Общество Названо число умерших от коронавируса в России в мае В России в мае умерли почти 173 тысячи человек. Смертность в стране, согласно статистике, оказалась на 11,9% выше, чем в мае 2019 года. 3

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 496

Здоровье Больные в COVID-госпитале Екатеринбурга ждут приема на улице Пациенты поликлиники №14 в Екатеринбурге в больнице, которая специализируется на больных коронавирусом, ждут приема на улице.

Происшествия В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.

Политика Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). 172

Общество Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». 246

Автоспорт «Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.

Шоу-бизнес Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера. 85

Политика МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. 1

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом. 26

Армия и оружие НАТО и Украина договорились усилить военное присутствие в Черном море "Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины. 5

Хоккей 41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом» еще на год Российский нападающий Павел Дацюк продлил контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» еще на один сезон.

Происшествия В МИД опровергли информацию о «минировании» здания В МИД РФ не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия.

Футбол «Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.