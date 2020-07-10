Коронавирус

ИзвестияИзвестияАнтитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей

Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
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У 21,7% москвичей формируется иммунитет к COVID-19

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более чем у 21 процента жителей сформирован иммунитет к коронавирусной инфекции. Такие данные специалисты получили во время проведения очередного этапа исследования.
Москва.Центр09:42

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Власти нашли антитела к COVID-19 у каждого пятого жителя Москвы

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Иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей

Москва 2409:16

Ракова: У 21,7% москвичей формируется иммунитет к COVID-19

Агентство Москва09:01

Ракова: Число москвичей с иммунитетом к COVID-19 увеличилось до 21,7%

РЕН ТВ09:03

Анастасия Ракова: Антитела к COVID-19 выявлены у 21,7 процента москвичей

Вечерняя Москва09:02

В Москве рассказали об итогах тестирования на антитела к коронавирусу

RT на русском09:11

Иммунитет к коронавирусу сформировался у 21,7% прошедших тестирование москвичей

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