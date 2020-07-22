Антитела к коронавирусной инфекции выявили у 23-24% жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА "Новости". По его словам, в зависимости от регионов эта цифра может отличаться.

Антитела к коронавирусу выявили у 24% жителей Москвы и Подмосковья

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