Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАнтитела к коронавирусу выявили у 24% жителей Москвы и Подмосковья

Антитела к коронавирусной инфекции выявили у 23-24% жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА "Новости". По его словам, в зависимости от регионов эта цифра может отличаться.
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Почти четверть населения в Московском регионе имеет антитела к коронавирусу – Минздрав

Москва 2409:00

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Мурашко назвал долю населения с антителами к COVID-19 в столичном регионе

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RT на русском07:55

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ТАСС08:16

Антитела к COVID-19 выявили у 24 процентов жителей Москвы и Подмосковья

РИА Новости07:28
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