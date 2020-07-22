Коронавирус
Газета.RuАнтитела к коронавирусу выявили у 24% жителей Москвы и Подмосковья
Антитела к коронавирусной инфекции выявили у 23-24% жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА "Новости". По его словам, в зависимости от регионов эта цифра может отличаться.
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Происшествия
Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
РИА Новости 08:04
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
Культуромания 03:40
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Армия и оружие
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости 01:05
Общество
Власти Москвы опровергли сообщения о вспышке COVID в июне
Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске заболеваемости коронавирусом, который якобы произошел в июне.
РБК 07:35
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Предприниматель и телеведущая Яна Рудковская ответила на вопрос своих поклонников по поводу рождения следующего ребенка.
CT news 20 июля в 14:07
Общество
Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании
Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Общество
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru вчера в 06:50
Происшествия
Пешеходы пострадали в ДТП возле метро «Люблино» в Москве
В столице в районе метро «Люблино» столкнулись две машины, сообщается в Telegram-канале оперативной информации департамента транспорта Москвы.
РБК 06:47
Общество
В Свердловской области умер министр с подтверждённым коронавирусом
«Сегодня умер министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус», — заявил он.
RT на русском 08:22
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Политика
Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак
«Послы сегодня согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», — сказал источник ТАСС.
REGNUM 06:42
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Происшествия
Родственники политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова взяли на себя вину за его убийство
Умаров был застрелен в начале июля в пригороде Вены.
Эхо Москвы 07:31
Здоровье
В Петербурге уровень смертности от коронавируса превысил общемировой
Общемировой уровень смертности от COVID-19 находится в диапазоне 0,3–1,5%, в среднем с таким диагнозом не выживают 5-10 человек на тысячу.
iReactor 05:33
Армия и оружие
Черноморский флот отслеживает корабли НАТО, участвующие в Sea Breeze
Черноморский флот РФ отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze на северо-западе Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости 08:28
Общество
Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica
Информацию об аресте РБК подтвердил представитель фирмы «Первое решение», владеющей брендом «Бабушка Агафья» и «дочкой» Natura Siberica.
РБК 07:24
Армия и оружие
Корабли НАТО маневрируют возле крымского газового месторождения
Испанский фрегат «Альваро де Базан» должен был направиться в Одессу, но отклонился от маршрута и сейчас находится в 50 километрах от Голицынского газоконденсатного месторождения.
Вести Крым 07:35
Технологии
СМИ сообщили о первой утечке метана с морского дна Антарктики
Ученые сообщили об обнаружении первой активной утечки метана с морского дна Антарктики, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 08:00
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Армия и оружие
Испытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО".
Газета.Ru 08:08
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news 20 июля в 13:38
Политика
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с террористом Максимом Кривошем.
Дни.ру 07:16