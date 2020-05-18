Коронавирус

СобеседникСобеседникАнтитела переболевших COVID-19 помогут в лечении новых больных

Авторы заметили, что производимые иммунной системой поправившихся пациентов антитела могут нейтрализовывать вирус SARS-CoV-2 и тем самым помогать в развитии противовирусного лечения или вакцин от COVID-19.
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Найдено антитело, которое нейтрализует не только SARS-CoV-2, но и старые коронавирусы

Хайтеквчера в 13:53

Антитела переболевших COVID-19 помогут в лечении новых больных

Собеседниквчера в 10:02

Ученые: Переболевшим атипичной пневмонией не страшен COVID-19

Российская газетавчера в 08:57
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Происшествия

В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца

Российская газета 06:58
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Происшествия

В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски

В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
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Политика

Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
ТАСС 06:59
Здоровье

Коронавирус обнаружили у воспитанника детсада в Комсомольске-на-Амуре

У одного из воспитанников детского сада в Комсомольске-на-Амуре подтвердился коронавирус.
Известия 06:52
Здоровье

Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».
Lenta.ru 06:54
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020 Так работает фотохромный фильтр OnePlus 8 Pro / Twitter — @BenGeskin Позже пользователь YouTube Алан Гудвин выложил ролик, на котором просвечивает камерой смартфона пульт от телевизора.
Naked Science вчера в 04:57
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Шоу-бизнес

Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса

Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
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Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
22
Происшествия

В Саратовской области 14-летняя девочка упала с крыши многоэтажки

Установлено, что 18 мая текущего года, 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольск упала с крыши многоэтажного дома.
REGNUM 03:57
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Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Космос

NASA пообещало «вернуть» американцев на Луну

Соединённые Штаты Америки вернутся на Луну спустя почти 50 лет после первой высадки на поверхность спутника Земли в 1969 году, сообщили представители NASA.
News.ru вчера в 06:29
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
86
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
84
Общество

Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду

Как ранее сообщало Агентство «Москва», в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Ирины Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:49
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Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
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Политика

Михаила Мишустина выписали из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
ТАСС 05:46
9
Здоровье

Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня

Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС 04:09
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Авто

Mercedes анонсирует обновленные купе и кабриолет E-Class

Немецкая компания Mercedes показала снимки обновленных модификаций Coupe и Cabrio E-Класса, которые смогут порадовать своим видом и опциями.
Faktom 03:23
Энергетика

Возможность повторения отрицательных цен на нефть оценили

Аналитики оценили возможность повторения отрицательных цен на нефть в мае 2020 года и сочли такой сценарий маловероятным.
Lenta.ru 06:55
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Экономика

ЖКХ Башкирии получит 1 млрд на антисептики и децентрализацию отопления

Более 1 млрд рублей предусмотрено для сферы ЖКХ Башкирии во втором антикризисном пакете мер господдержки экономики республики.
РБК Уфа 04:15
5
Общество

В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry

В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
20
Общество

Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя

Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
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Культура

Новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» выйдет 22 мая

Да, телеканал «Россия24» всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России.
БМ24 05:31
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Общество

Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
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Общество

В России размер ежемесячной накопительной пенсии может уменьшиться

В 2021 году размер ежемесячной накопительной пенсии может снизиться по сравнению с 2020-м.
Татар-информ вчера в 00:48
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 10:26
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