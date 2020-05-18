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Гаджеты Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020 Так работает фотохромный фильтр OnePlus 8 Pro / Twitter — @BenGeskin Позже пользователь YouTube Алан Гудвин выложил ролик, на котором просвечивает камерой смартфона пульт от телевизора. 71

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