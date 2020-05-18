Коронавирус
СобеседникАнтитела переболевших COVID-19 помогут в лечении новых больных
Авторы заметили, что производимые иммунной системой поправившихся пациентов антитела могут нейтрализовывать вирус SARS-CoV-2 и тем самым помогать в развитии противовирусного лечения или вакцин от COVID-19.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца
Российская газета 06:58
Происшествия
В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски
В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
Политика
Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
ТАСС 06:59
Здоровье
Коронавирус обнаружили у воспитанника детсада в Комсомольске-на-Амуре
У одного из воспитанников детского сада в Комсомольске-на-Амуре подтвердился коронавирус.
Известия 06:52
Здоровье
Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России
Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».
Lenta.ru 06:54
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду
One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020 Так работает фотохромный фильтр OnePlus 8 Pro / Twitter — @BenGeskin Позже пользователь YouTube Алан Гудвин выложил ролик, на котором просвечивает камерой смартфона пульт от телевизора.
Naked Science вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Происшествия
В Саратовской области 14-летняя девочка упала с крыши многоэтажки
Установлено, что 18 мая текущего года, 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольск упала с крыши многоэтажного дома.
REGNUM 03:57
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Космос
NASA пообещало «вернуть» американцев на Луну
Соединённые Штаты Америки вернутся на Луну спустя почти 50 лет после первой высадки на поверхность спутника Земли в 1969 году, сообщили представители NASA.
News.ru вчера в 06:29
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Общество
Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду
Как ранее сообщало Агентство «Москва», в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Ирины Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:49
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Политика
Михаила Мишустина выписали из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
ТАСС 05:46
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС 04:09
Авто
Mercedes анонсирует обновленные купе и кабриолет E-Class
Немецкая компания Mercedes показала снимки обновленных модификаций Coupe и Cabrio E-Класса, которые смогут порадовать своим видом и опциями.
Faktom 03:23
Энергетика
Возможность повторения отрицательных цен на нефть оценили
Аналитики оценили возможность повторения отрицательных цен на нефть в мае 2020 года и сочли такой сценарий маловероятным.
Lenta.ru 06:55
Экономика
ЖКХ Башкирии получит 1 млрд на антисептики и децентрализацию отопления
Более 1 млрд рублей предусмотрено для сферы ЖКХ Башкирии во втором антикризисном пакете мер господдержки экономики республики.
РБК Уфа 04:15
Общество
В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
Общество
Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя
Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
Культура
Новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» выйдет 22 мая
Да, телеканал «Россия24» всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России.
БМ24 05:31
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
Общество
В России размер ежемесячной накопительной пенсии может уменьшиться
В 2021 году размер ежемесячной накопительной пенсии может снизиться по сравнению с 2020-м.
Татар-информ вчера в 00:48
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 10:26