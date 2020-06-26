Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксАнтитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Она уточнила, что это на 2,5 п.п. больше, чем было выявлено на предыдущем этапе.
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с чего всё началось

Антитела к коронавирусу выявили примерно у 20% прошедших тестирование жителей Москвы

Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции продолжает формироваться у жителей Москвы, антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование жителей города. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС02:54

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Около 20 процентов исследованных москвичей имеют иммунитет к COVID-19

РИА Новости02:59

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

РБК03:11

Ракова: Около 20% прошедших тестирование москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

Агентство Москва03:09

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

Интерфакс03:12

Анастасия Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к COVID-19

Вечерняя Москва02:55

Антитела к коронавирусу выявили примерно у 20% прошедших тестирование жителей Москвы

ТАСС02:54

Иммунитет к коронавирусу выявлен у около 20% исследованных москвичей

RT на русском02:52
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Происшествия

Сына погибшего в ДТП водителя возмутила идея об усыновлении Ефремовым

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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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