Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции продолжает формироваться у жителей Москвы, антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование жителей города. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

с чего всё началось

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

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