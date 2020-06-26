Коронавирус
РБКВласти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.
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с чего всё началось
Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции продолжает формироваться у жителей Москвы, антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование жителей города. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.ТАСС02:54
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Ракова: Около 20% прошедших тестирование москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
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