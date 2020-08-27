Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19
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Светлана Усова отмечает, что сейчас еще не приходится утверждать, что вакцина обладает иммуногенностью, поскольку привиты только 4 добровольца во второй раз спустя 21 день.В источнике
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