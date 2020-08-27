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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Светлана Усова отмечает, что сейчас еще не приходится утверждать, что вакцина обладает иммуногенностью, поскольку привиты только 4 добровольца во второй раз спустя 21 день.В источнике
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РБК

Ученые заявили об обнадеживающих результатах у испытавших вакцину

РБК05:51
Известия

В «Векторе» сообщили о состоянии вакцинированных от COVID-19 добровольцах

Известия05:03
ТАСС

Антитела нашли у всех прошедших полный курс вакцинации от коронавируса в центре «Вектор»

ТАСС04:44
Народные новости

Антитела к COVID-19 выявили у всех участников испытания российской вакцины

Народные новости04:55
Газета.Ru

«Вектор» сообщил о выработке антител у вакцинированных добровольцев

Газета.Ru04:54
РИА Новости

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

РИА Новости04:47
RT на русском

Антитела нашли у четырёх испытателей вакцины от COVID-19 в «Векторе»

RT на русском05:00

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
11

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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Forbes удалил статью о зачислении дочери Игоря Шувалова на бюджет МГУ

В статье за авторством Андрея Злобина и Владимира Моторина, вышедшей 26 августа, сообщалось, что фамилия полной тезки Анастасии Шуваловой, дочери Игоря Шувалова, попала в список абитуриентов, зачисленных на бюджетное отделение факультета психологии МГУ, хотя хотя на ЕГЭ она получила на 100 баллов меньше, чем остальные абитуриенты.
Весьма10:12
11

Раскрыли происхождение таинственного космического излучения

В ходе исследования специалисты применили такие космические процессы, как звездообразование, рассеивание космических лучей в молекулярном газе, а также нейтронные звезды и миллисекундные пульсары.
МедиаПоток09:55

Разыскиваемого Интерполом вора в законе Геворика Уфимского нашли в кафе

В Ереване (район Арабкир) сотрудники Главного управления криминальной полиции Армении обнаружили в одном из городских кафе вора в законе Геворга Григоряна, известного в преступной среде как Геворик Уфимский.
Lenta.ru24 августа в 10:35