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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Светлана Усова отмечает, что сейчас еще не приходится утверждать, что вакцина обладает иммуногенностью, поскольку привиты только 4 добровольца во второй раз спустя 21 день.В источнике
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Народные новости

Антитела к COVID-19 выявили у всех участников испытания российской вакцины

Народные новости04:55
Известия

В «Векторе» сообщили о состоянии вакцинированных от COVID-19 добровольцах

Известия05:03
RT на русском

Антитела нашли у четырёх испытателей вакцины от COVID-19 в «Векторе»

RT на русском05:00
РБК

Ученые заявили об обнадеживающих результатах у испытавших вакцину

РБК05:51
Газета.Ru

«Вектор» сообщил о выработке антител у вакцинированных добровольцев

Газета.Ru04:54
РИА Новости

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

РИА Новости04:47
ТАСС

Антитела нашли у всех прошедших полный курс вакцинации от коронавируса в центре «Вектор»

ТАСС04:44

Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС11:32
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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
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Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте обсудил ситуацию в Белоруссии, отметив, что любые попытки вмешательства во внутренние дела республики недопустимы, сообщает пресс-служба Кремля.
Городовойвчера в 14:31
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Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение.
ТАСС10:20
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119 случаев коронавируса выявили за сутки в Свердловской области

В Свердловской области заболели коронавирусом 119 человек за минувшие сутки, Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в оперштабе региона 27 августа, на сегодня число случаев COVID-19 составило на Среднем Урале 24 839.
Уральский меридиан03:32
1,7K

Верховный суд отказался принять иск об отмене трехдневных выборов

Верховный суд отказал в принятии заявления иска "Объединенных демократов" об отмене трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре, на обновление в картотеке дел обратило внимание "МБХ медиа".
ЗакC.Ру08:26
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