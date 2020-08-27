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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Ведущий научный сотрудник центра «Вектор» Светлана Усова сообщила, что антитела выявлены у четырех добровольцев, которые испытывали вакцину от COVID-19. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на «Первый канал». Также она отметила, что серьезных нежелательных реакций ни у кого выявлено не было.В источнике
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Народные новости

Антитела к COVID-19 выявили у всех участников испытания российской вакцины

Народные новости04:55
Известия

В «Векторе» сообщили о состоянии вакцинированных от COVID-19 добровольцах

Известия05:03
RT на русском

Антитела нашли у четырёх испытателей вакцины от COVID-19 в «Векторе»

RT на русском05:00
РБК

Ученые заявили об обнадеживающих результатах у испытавших вакцину

РБК05:51
Газета.Ru

«Вектор» сообщил о выработке антител у вакцинированных добровольцев

Газета.Ru04:54
РИА Новости

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

РИА Новости04:47
ТАСС

Антитела нашли у всех прошедших полный курс вакцинации от коронавируса в центре «Вектор»

ТАСС04:44

В 20 избирательных округах Минска граждане начали процесс отзыва депутатов

Процедура сбора подписей за отзыв депутатов, представляющих 20 избирательных округов Минска, была инициирована избирателями соответствующих округов, 26 августа сообщает интернет-издание tut.by.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
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Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском07:35
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Пекин обвинил политиков США в провоцировании военного конфликта

Некоторые американские политиканы ради своих интересов замыслили накануне выборов испортить отношения между вооружёнными силами Китая и США и даже спровоцировать инцидент или военный конфликт, — цитирует его ТАСС.
News.ru04:56

Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Сабаев рассказал, что при поступлении Навального в стационар проводились исследования на широкий спектр наркотических и синтетических веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы — и результат был отрицательным.
Слово и Дело24 августа в 14:32
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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