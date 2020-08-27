Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19
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Ведущий научный сотрудник центра «Вектор» Светлана Усова сообщила, что антитела выявлены у четырех добровольцев, которые испытывали вакцину от COVID-19. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на «Первый канал». Также она отметила, что серьезных нежелательных реакций ни у кого выявлено не было.В источнике
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