Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.В источнике
С чего всё началось
Первый канал

Добровольцы проходят вторую фазу клинических исследований противокоронавирусной вакцины центра «Вектор»

Ученые «Вектора» уверены: вакцина безопасна.
Первый канал02:06
Подробнее о событии
РБК

Ученые заявили об обнадеживающих результатах у испытавших вакцину

РБК05:51
ТАСС

Антитела нашли у всех прошедших полный курс вакцинации от коронавируса в центре «Вектор»

ТАСС04:44
Известия

В «Векторе» сообщили о состоянии вакцинированных от COVID-19 добровольцах

Известия05:03
RT на русском

Антитела нашли у четырёх испытателей вакцины от COVID-19 в «Векторе»

RT на русском05:00
Газета.Ru

«Вектор» сообщил о выработке антител у вакцинированных добровольцев

Газета.Ru04:54
РИА Новости

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

РИА Новости04:47
Комсомольская правда

В центре «Вектор» рассказали о состоянии привитых от коронавируса добровольцев

Комсомольская правда05:09

Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии

Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии
REGNUM04:54
475

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета07:12
69

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет

У России есть определенные обязательства перед Белоруссией в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).
Интерфакс06:43

Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении 27 августа, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Российская газета06:20
35

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
369

В Киеве арестован военный медик, который пьяным сбил трех курсанток

Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, находясь в нетрезвом виде за рулем своего личного авто, военнослужащий сбил трех курсанток прямо на территории военной части.
Евразия Daily00:32

Бесплатное банкротство: подать заявление россияне могут с 1 сентября

С 1 сентября россияне получат возможность стать банкротами бесплатно и без суда; это позволит малоимущим людям избавиться от непосильных долгов, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Сиб.фм03:42
4