Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.