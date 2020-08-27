Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19
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Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.В источнике
С чего всё началось
Добровольцы проходят вторую фазу клинических исследований противокоронавирусной вакцины центра «Вектор»
Ученые «Вектора» уверены: вакцина безопасна.
Первый канал02:06
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В центре «Вектор» рассказали о состоянии привитых от коронавируса добровольцев
Комсомольская правда05:09