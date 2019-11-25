Политика

REGNUMREGNUMГубернатор Калининградской области встретится с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 25 ноября, примет в Минске делегацию Калининградской области во главе с губернатором Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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